Въезд автобусов в города проведения ЧМ-2018 будет ограничен с 1 июня — Росавтодор
23 апреля.
23 апреля.
Таким образом, с 1 июня по 17 июля будет ограничен въезд на территории городов Москва, Казань, Нижний Новгород,
Запрет коснется всех автобусов за исключением осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и междугородним маршрутам.
Также разрешен будет въезд автобусам, оснащенным аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС», при условии, что владельцы таких автобусов направили в транспортную дирекцию ЧМ-2018 в РФ уведомления о планируемом въезде автобусов на территорию названных городов. Кроме того под запрет не попадут автобусы, в отношении которых уполномоченный терорган МВД РФ примет решение о разрешении въезда на территорию названных городов.
Ограничения вводятся в соответствие с указом президента РФ от 9 мая 2017 года N202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».
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Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва,