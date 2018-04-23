Въезд автобусов в города проведения ЧМ-2018 будет ограничен с 1 июня — Росавтодор

Таким образом, с 1 июня по 17 июля будет ограничен въезд на территории городов Москва, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи; с 1 по 30 июня — на территории городов Волгоград, Екатеринбург, Калининград и Саранск.

Запрет коснется всех автобусов за исключением осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и междугородним маршрутам.

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Также разрешен будет въезд автобусам, оснащенным аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС», при условии, что владельцы таких автобусов направили в транспортную дирекцию ЧМ-2018 в РФ уведомления о планируемом въезде автобусов на территорию названных городов. Кроме того под запрет не попадут автобусы, в отношении которых уполномоченный терорган МВД РФ примет решение о разрешении въезда на территорию названных городов.

Ограничения вводятся в соответствие с указом президента РФ от 9 мая 2017 года N202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».

В пресс-релизе сообщается, что в настоящее время Минтранс РФ разрабатывает новый дорожный знак для обозначения вводимых ограничений. Согласно проекту, опубликованному на сайте правительства РФ, новый дорожный знак по форме и размерам будет таким же, как знак, запрещающий движение грузовых автомобилей, но на нем изобразят не грузовик, а автобус.