YouTube частично перестал работать в России

Пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе видеохостинга. По данным посетителей сайта, проблемы в работе начались с утра 23 апреля.

Перебои возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Волгограде, Казани, Ижевске, Калуге и других городах, свидетельствуют данные ресурса DownDetector. Судя по карте сбоев, проблемы с YouTube произошли только в России. Пользователи отмечают, что сайт не загружается преимущественно в браузерах Chrome и Opera.