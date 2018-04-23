YouTube частично перестал работать в России
Пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе видеохостинга. По данным посетителей сайта, проблемы в работе начались с утра 23 апреля. Перебои возникли в Москве,
Пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе видеохостинга. По данным посетителей сайта, проблемы в работе начались с утра 23 апреля. Перебои возникли в Москве,
Пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе видеохостинга. По данным посетителей сайта, проблемы в работе начались с утра 23 апреля.
Перебои возникли в Москве,
Связаны ли неполадки с массовыми блокировками