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12:46 (мск), источник: Lenta.Ru

YouTube частично перестал работать в России

Пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе видеохостинга. По данным посетителей сайта, проблемы в работе начались с утра 23 апреля. Перебои возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Волгограде, Казани и Ижевске, свидетельствуют данные ресурса DownDetector.

Пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе видеохостинга. По данным посетителей сайта, проблемы в работе начались с утра 23 апреля.

Перебои возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Волгограде, Казани, Ижевске, Калуге и других городах, свидетельствуют данные ресурса DownDetector. Судя по карте сбоев, проблемы с YouTube произошли только в России. Пользователи отмечают, что сайт не загружается преимущественно в браузерах Chrome и Opera.

Связаны ли неполадки с массовыми блокировками IP-адресов Роскомнадзором, который ищет каналы, которые позволяют мессенджеру Telegram оставаться доступным в России, неизвестно.

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