В Австралии 12-летний мальчик улетел один на Бали после ссоры с матерью
В Австралии 12-летний мальчик после ссоры с матерью взял кредитную карту у родителей и улетел на Бали. Об этом 21 апреля сообщает местный телеканал Nine News.
В Австралии 12-летний мальчик после ссоры с матерью взял кредитную карту у родителей и улетел на Бали. Об этом 21 апреля сообщает местный телеканал Nine News.
Дрю (имя изменено журналистами телеканала) узнал, что несколько австралийских авиакомпаний позволяют путешествовать ребенку одному без письма от родителей. Ему нужно было только поставить на сайте галочки, что у него есть паспорт и удостоверение учащегося.
Мальчик собрал рюкзак, взял самокат и сказал родителям, что идет в школу. Сам Дрю отправился в аэропорт. Он воспользовался терминалом самостоятельной регистрации и прошел к выходу на посадку.
По словам Дрю, в Перте, где у него была пересадка, у него спросили «только удостоверение учащегося и паспорт, чтобы проверить, есть ли ему 12 лет». О том, почему он путешествует один, у него не спросили.
Дрю заранее забронировал номер в отеле All Seasons в Денпасаре, столице Бали. После приземления он взял напрокат велосипед и поехал туда. Мальчик сказал персоналу, что его сестра приедет позже, поэтому ему удалось заселиться в отель.
Когда Дрю не появился на уроках, его матери Эмме позвонили из школы. Она узнала, что ее сын уехал на Бали и полетела за ним. Она сказала телеканалу, что мальчик не любит, когда ему отказывают.
Сам мальчик не жалеет о том, что сделал. «Это было здорово, я всегда мечтал отправиться в приключение», — заявил он. .
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