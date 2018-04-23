В Австралии 12-летний мальчик улетел один на Бали после ссоры с матерью

Дрю (имя изменено журналистами телеканала) узнал, что несколько австралийских авиакомпаний позволяют путешествовать ребенку одному без письма от родителей. Ему нужно было только поставить на сайте галочки, что у него есть паспорт и удостоверение учащегося.

Мальчик собрал рюкзак, взял самокат и сказал родителям, что идет в школу. Сам Дрю отправился в аэропорт. Он воспользовался терминалом самостоятельной регистрации и прошел к выходу на посадку.

По словам Дрю, в Перте, где у него была пересадка, у него спросили «только удостоверение учащегося и паспорт, чтобы проверить, есть ли ему 12 лет». О том, почему он путешествует один, у него не спросили.

Дрю заранее забронировал номер в отеле All Seasons в Денпасаре, столице Бали. После приземления он взял напрокат велосипед и поехал туда. Мальчик сказал персоналу, что его сестра приедет позже, поэтому ему удалось заселиться в отель.

Когда Дрю не появился на уроках, его матери Эмме позвонили из школы. Она узнала, что ее сын уехал на Бали и полетела за ним. Она сказала телеканалу, что мальчик не любит, когда ему отказывают.

Сам мальчик не жалеет о том, что сделал. «Это было здорово, я всегда мечтал отправиться в приключение», — заявил он. .