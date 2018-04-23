Запуск фонтанов на Манежной площади в Москве

На фото: пробный запуск фонтанов на Манежной площади.
«Мы всегда готовы к команде (запуска фонтанов — ред.). Сейчас у нас идут пробные пуски, чтобы выявить какие-либо недостатки. И как нам только скажут запустить фонтаны, мы уже будем готовы», — сказала мастер участка ГБУ «Гормост» Елена Дриднева.
После консервации мы убираем заглушки и начинаем подготовку к летнему периоду, профилактику на отсосах, покрасочные работы.
Елена ДридневаМастер участка ГБУ «Гормост»
Фонтаны в Москве будут запущены в единый день, и погода никак не повлияет на начало сезона фонтанов. На данный момент точная дата старта сезона еще не известна.
Всего в городе насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.