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11:54 (мск), источник: РИАМО

Запуск фонтанов на Манежной площади в Москве

На Манежной площади пробно запустили фонтанный комплекс, чтобы проверить работу гидротехнических и электрических систем, исправность оборудования насосной станции, подводных светильников и струеобразующих элементов.

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На фото: пробный запуск фонтанов на Манежной площади.

Источник: Николай Корешков / РИАМО
Источник: Николай Корешков / РИАМО

«Мы всегда готовы к команде (запуска фонтанов — ред.). Сейчас у нас идут пробные пуски, чтобы выявить какие-либо недостатки. И как нам только скажут запустить фонтаны, мы уже будем готовы», — сказала мастер участка ГБУ «Гормост» Елена Дриднева.

Источник: Николай Корешков / РИАМО
После консервации мы убираем заглушки и начинаем подготовку к летнему периоду, профилактику на отсосах, покрасочные работы.
Елена Дриднева
Мастер участка ГБУ «Гормост»
Источник: Николай Корешков / РИАМО

Фонтаны в Москве будут запущены в единый день, и погода никак не повлияет на начало сезона фонтанов. На данный момент точная дата старта сезона еще не известна.

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Всего в городе насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.

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