Запуск фонтанов на Манежной площади в Москве

«Мы всегда готовы к команде (запуска фонтанов — ред.). Сейчас у нас идут пробные пуски, чтобы выявить какие-либо недостатки. И как нам только скажут запустить фонтаны, мы уже будем готовы», — сказала мастер участка ГБУ «Гормост» Елена Дриднева.