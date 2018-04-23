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11:50 (мск), источник: АиФ Красноярск

Коммунальный мост в Красноярске украсит цветная подсветка

Мост замигает 16 миллионами цветов.

В скором времени Коммунальный мост в Красноярске изменится до неузнаваемости. «Центр спортивных клубов» заказал специальный проект подсветки.

Согласно плану, одна из главных переправ через Енисей замигает 16 миллионами цветов. Подрядчик «СветоПроект» должен создать цветодинамическую схему освещения боковых фасадов моста и нижней поверхности пролетных строений. Также предусмотрена установка антислепящих козырьков, которые могут отсекать паразитную засветку и лишний световой поток для визуального комфорта прохожих, водителей, капитанов и пассажиров судов.

Договор с московским подрядчиком был подписан 20 апреля. Разработка проекта обойдется в 4,42 миллиона рублей.

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