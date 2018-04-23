Город, которого нет. В Сибири вымирают моногорода

В наследство от прежних времён по всей стране остались сотни моногородов — населённых пунктов, образованных вокруг гигантских предприятий. Если предприятие закрывается — город умирает.

Алла Кузнецова приехала в Новосибирск из небольшого городка в Иркутской области. Раньше городок процветал за счёт леспромхоза, продукцию которого продавали по всему Советскому Союзу, затем в Китай. Но когда всю тайгу в окрестностях вырубили, жизнь города кончилась.

Читайте также Сибирские моногорода плохо привлекают инвесторов

Молодёжь разъехалась в поисках работы, инфраструктура без бюджетных вливаний пришла в запустение. Сейчас здесь живут одни старики.

Привлечь инвесторов.

Как не допустить появления городов-призраков? Из бюджета страны выделяют деньги на благоустройство моногородов и создание в них инфраструктурных объектов. Но главное — привлечь инвесторов, которые откроют там свои предприятия, обеспечив местных жителей рабочими местами, а местные бюджеты — налогами. Для этого в моногородах создают ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития).

Для каждой территории опережающего развития существуют льготы по налогу на прибыль: федеральная часть полностью обнулена, региональная часть будет составлять не более 5% в течение первых пяти лет, в следующие пять лет — от 10%. Плюс ко всему, регионы могут устанавливать региональные налоговые льготы, например, освободить резидентов ТОР от уплаты налога на имущество.

Читайте также Два моногорода Новосибирской области должны потерять этот статус к 2025 году

Сейчас в СФО 13 ТОСЭР, в которых 16 резидентов. По словам генерального директора «Фонда развития моногородов» Ильи Кривогова, этого очень мало: «ТОСЭР создают, чтобы муниципалитеты реализовывали на своих территориях новые проекты. Если активности инвесторов не будет, то этот статус будет отозван».

«У нас никого не бывает… «.

Несмотря на столь выгодные условия, не все моногорода в Сибири, получившие статус ТОСЭР, эффективно привлекают инвесторов. В числе отстающих — Забайкальский край и Иркутская область.

Градообразующее предприятие в забайкальском городе Краснокаменске — Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО), крупнейший в России урановый рудник. Желающих приехать сюда на ПМЖ и открыть бизнес практически нет. Похожая ситуация — во многих городах, где роль градообразующих играют военные объекты или секретные предприятия — «почтовые ящики».

Жирекенский горно-обогатительный комбинат (Жирекенский ГОК) в посёлке Жирекен того же Забайкальского края — не секретный объект, но крупное предприятие горной промышленности, выпускавшее молибденовый концентрат для производства ферромолибдена. С октября 2013 года предприятие остановлено в связи со снижением цен на молибден и ферромолибден. В посёлок пытаются привлечь малый и средний бизнес, но практически безрезультатно.

Читайте также Рабочий поселок Горный может стать территорией опережающего развития

Город Абаза в Хакасии ещё с прошлого века славен чугунолитейным и железоделательным производством. Но теперь производство пришло в упадок. На этапе создания ТОСЭР в город обещали прийти девять инвесторов. Но почему-то передумали.

В Усолье-Сибирском, по словам заместителя директора департамента регионального развития Минэкономразвития России Сергея Литвякова, через 10 месяцев ТОСЭР закроется, если моногород не найдёт инвесторов. Работавшие здесь предприятия химической промышленности фактически прекратили свою деятельность. С 2016 года Усолье-Сибирское включено в список моногородов Российской Федерации с наиболее сложным социально-экономическим положением.

На территории Сибирского федерального округа — 66 моногородов в 10 субъектах федерации. Это — 20 процентов от всех населённых пунктов СФО. Из них 11 включены в «Перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением», в 41 имеются риски ухудшения социально-экономического положения.

Перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением.

Забайкальский край:

Жирекен.

пгт. Первомайский.

Иркутская область:

Байкальск.

Шелехов.

Бурятия:

пгт. Селенгинск.

Кемеровская область:

Юрга.

Анжеро-Судженск.

Прокопьевск.

Салаир.

Таштагол.

Хакасия:

Черногорск.