Город, которого нет. В Сибири вымирают моногорода
Желающих приехать и открыть бизнес в таких городах практически нет.
Желающих приехать и открыть бизнес в таких городах практически нет.
В наследство от прежних времён по всей стране остались сотни моногородов — населённых пунктов, образованных вокруг гигантских предприятий. Если предприятие закрывается — город умирает.
Алла Кузнецова приехала в Новосибирск из небольшого городка в Иркутской области. Раньше городок процветал за счёт леспромхоза, продукцию которого продавали по всему Советскому Союзу, затем в Китай. Но когда всю тайгу в окрестностях вырубили, жизнь города кончилась.
Молодёжь разъехалась в поисках работы, инфраструктура без бюджетных вливаний пришла в запустение. Сейчас здесь живут одни старики.
Привлечь инвесторов.
Как не допустить появления
Для каждой территории опережающего развития существуют льготы по налогу на прибыль: федеральная часть полностью обнулена, региональная часть будет составлять не более 5% в течение первых пяти лет, в следующие пять лет — от 10%. Плюс ко всему, регионы могут устанавливать региональные налоговые льготы, например, освободить резидентов ТОР от уплаты налога на имущество.
Сейчас в СФО 13 ТОСЭР, в которых 16 резидентов. По словам генерального директора «Фонда развития моногородов» Ильи Кривогова, этого очень мало: «ТОСЭР создают, чтобы муниципалитеты реализовывали на своих территориях новые проекты. Если активности инвесторов не будет, то этот статус будет отозван».
«У нас никого не бывает… «.
Несмотря на столь выгодные условия, не все моногорода в Сибири, получившие статус ТОСЭР, эффективно привлекают инвесторов. В числе отстающих — Забайкальский край и Иркутская область.
Градообразующее предприятие в забайкальском городе Краснокаменске — Приаргунское производственное
Жирекенский
Город Абаза в Хакасии ещё с прошлого века славен чугунолитейным и железоделательным производством. Но теперь производство пришло в упадок. На этапе создания ТОСЭР в город обещали прийти девять инвесторов. Но
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На территории Сибирского федерального округа — 66 моногородов в 10 субъектах федерации. Это — 20 процентов от всех населённых пунктов СФО. Из них 11 включены в «Перечень моногородов с наиболее сложным
Перечень моногородов с наиболее сложным
Забайкальский край:
Иркутская область:
Бурятия:
Кемеровская область:
Хакасия:
Источник: распоряжение правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р.