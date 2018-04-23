Омич стал первым россиянином, победившим в турнире Шварценеггера

Представителем России в одном из самых зрелищных и любимых публикой виде состязаний — силовом экстриме — в очередной раз стал стронгмен из «СТБ-Охраны» Михаил Шивляков. Как рассказали «РГ» в «СТБ-охране», победа омичу, только что оправившемуся от серьезной травмы плеча, досталась дорогой ценой.

Атлетам пришлось на скорость таскать 550-килограммовые чемоданы, поднимать богатырские бревна, весом в 175 килограммов, кидать гигантские кеги. И если в этих упражнениях омич немного отставал от соперников, то в становой тяге взял реванш и вышел лидеры, подняв штангу шесть раз. Стоит сказать, что снаряд, с которым пришлось иметь дело, был не простым.

— Конструкция штанги — платформа — постоянно двигалась во время упражнения, а гриф прогибался, — пояснил Михаил Шивляков.

Однако, несмотря на дискомфорт, русский солдат лучше всех адаптировался к снаряду и справился с поставленной задачей, получив победные баллы.

Перед финальным упражнением, его позиции оказались лучше, чем еще у пяти лидеров.

Михаил выходил на площадку с отрывом в 6 баллов, и для безоговорочной победы в турнире ему было достаточно поднять хотя бы один здоровенный камень. Что он и сделал, став победителем «Arnold Classic South America».