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11:57 (мск), источник: "Российская газета"

Омич стал первым россиянином, победившим в турнире Шварценеггера

Международный турнир силачей «Arnold Classic South America» прошел 20 по 22 апреля.

Представителем России в одном из самых зрелищных и любимых публикой виде состязаний — силовом экстриме — в очередной раз стал стронгмен из «СТБ-Охраны» Михаил Шивляков. Как рассказали «РГ» в «СТБ-охране», победа омичу, только что оправившемуся от серьезной травмы плеча, досталась дорогой ценой.

Атлетам пришлось на скорость таскать 550-килограммовые чемоданы, поднимать богатырские бревна, весом в 175 килограммов, кидать гигантские кеги. И если в этих упражнениях омич немного отставал от соперников, то в становой тяге взял реванш и вышел лидеры, подняв штангу шесть раз. Стоит сказать, что снаряд, с которым пришлось иметь дело, был не простым.

— Конструкция штанги — платформа — постоянно двигалась во время упражнения, а гриф прогибался, — пояснил Михаил Шивляков.

Однако, несмотря на дискомфорт, русский солдат лучше всех адаптировался к снаряду и справился с поставленной задачей, получив победные баллы.

Перед финальным упражнением, его позиции оказались лучше, чем еще у пяти лидеров.

Михаил выходил на площадку с отрывом в 6 баллов, и для безоговорочной победы в турнире ему было достаточно поднять хотя бы один здоровенный камень. Что он и сделал, став победителем «Arnold Classic South America».

Победа в турнире автоматически сделала омского силача участником гранд-финала «Arnold Classic», который пройдет в марте 2019 года в Колумбусе (США).

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