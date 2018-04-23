Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Латвия потребовала объяснить, почему Россия не запустила ракеты
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Филипп Киркоров показал детям Петербург
Страшный конец любимой актрисы: трагическая судьба Серовой
Светлана Бондарчук вышла в свет в ночнушке и пиджаке
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Филипп Киркоров показал детям Петербург
Как использовать декрет на благо профессии: 5 хитростей
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Гол Ван Перси, финал «МЮ» и протест Гвардиолы: итоги уик-энда
Задоров вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира
Безрукова и Барановская зажгли на «белой» вечеринке в Москве
Дочь певицы Славы показала пикантную татуировку
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Как сделать шале из загородного дома: фото
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
17Time 100
12:48 (мск), источник: Комсомольская правда

На ул. Шиллера в Калининграде ограничат парковку из-за замены опор освещения

В понедельник на улице Шиллера в Калининграде начались работы по замене опор наружного освещения.

Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Благоустройство и экология», сообщает пресс-служба городской администрации.

На время проведения работ автолюбителей просят не парковать свои автомобили в зоне проведения работ.

Планируется, что работы завершатся в пятницу, 27 апреля.

Все новости региона
 Версия: под именем Шекспира скрывалась женщина
Бюджетникам пообещали резкий рост зарплат в 2018 году
США отказались восстанавливать подконтрольные Асаду районы Сирии
ЦБ ожидает «резкий рост» зарплат бюджетников
Россиян предупредили о махинациях с бесплатными билетами
Санкции США против РФ «ударили» по банковской системе Латвии
В Китае придумали, как бороться с пешеходами-нарушителями
Роструд напомнил россиянам о шестидневной рабочей неделе
СМИ: Россия безвозмездно передаст Сирии зенитные комплексы С-300
Спорт
«Спартак»: после провала Сегодня завершается 27-й тур чемпионата России
Авто
Нужно ли срывать букву «Ш»? Эта зима прошла в России под знаком «Ш» — российские власти заставили обладателей автомобилей с шипованными покрышками приклеить этот знак
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
Актер из «Гарри Поттера» скончался на 50-м году жизни Верн Тройер попал в больницу в начале апреля, что, как отмечают СМИ, было связано с его борьбой с алкоголизмом
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон доставили в лондонский роддом Третий ребенок герцогини и принца Уильяма вот-вот появится на свет.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь