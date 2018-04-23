На ул. Шиллера в Калининграде ограничат парковку из-за замены опор освещения
В понедельник на улице Шиллера в Калининграде начались работы по замене опор наружного освещения.
В понедельник на улице Шиллера в Калининграде начались работы по замене опор наружного освещения.
Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Благоустройство и экология», сообщает
На время проведения работ автолюбителей просят не парковать свои автомобили в зоне проведения работ.
Планируется, что работы завершатся в пятницу, 27 апреля.