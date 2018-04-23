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16:13 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму сохраняется запрет на костры и фейерверки

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. В связи с устоявшейся высокой температурой воздуха в крымском главке МЧС предупреждают о сохранении чрезвычайной пожарной опасности на полуострове на 24—26 апреля.

Источник: РИА "Новости"

По информации синоптиков, в эти дни в Крыму ожидается сухая, маловетреная погода и до 24 градусов тепла.

В связи с этим в чрезвычайном ведомстве напоминают о запрете на разжигание костров в лесах, использование пиротехники. Кроме того, запрещено бросать окурки, оставлять в лесу пропитанные горючими материалами предметы, мусор и битые бутылки на освещенной солнцем поляне, а также запрещается выжигать траву и стерню на полях.

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