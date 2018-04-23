В Крыму сохраняется запрет на костры и фейерверки

По информации синоптиков, в эти дни в Крыму ожидается сухая, маловетреная погода и до 24 градусов тепла.

В связи с этим в чрезвычайном ведомстве напоминают о запрете на разжигание костров в лесах, использование пиротехники. Кроме того, запрещено бросать окурки, оставлять в лесу пропитанные горючими материалами предметы, мусор и битые бутылки на освещенной солнцем поляне, а также запрещается выжигать траву и стерню на полях.