В Воронежской области ввели запрет на движение маломерных судов по реке Дон
Ограничение будет действовать до 1 июня.
Ограничение будет действовать до 1 июня.
Движение гидроциклов и маломерных самоходных судов по реке Дон запретили в Воронежской области до 1 июня. Ежегодный запрет на эксплуатацию маломерных судов связан с традиционным для этого времени нерестом рыбы, сообщили в
Мера распространяется на все притоки, рукава, протоки и полойные озера Дона. Кроме того, в ведомстве сообщили, что с 30 апреля на территории Воронежской области установят особый противопожарный режим. Соответствующий документ уже подписал глава региона Александр Гусев.
Спасатели напомнили, что в период действия особого противопожарного режима запретят въезд в хвойные леса, за исключением дорог общего пользования, автомобильного транспорта, кроме специальных транспортных средств пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи,
Нарушителям грозит штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей для частных лиц; для должностных лиц размер штрафа составляет от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; для юридических лиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.