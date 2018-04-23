В Воронежской области ввели запрет на движение маломерных судов по реке Дон

Источник: РИА "Воронеж"

Движение гидроциклов и маломерных самоходных судов по реке Дон запретили в Воронежской области до 1 июня. Ежегодный запрет на эксплуатацию маломерных судов связан с традиционным для этого времени нерестом рыбы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в понедельник, 23 апреля.

Мера распространяется на все притоки, рукава, протоки и полойные озера Дона. Кроме того, в ведомстве сообщили, что с 30 апреля на территории Воронежской области установят особый противопожарный режим. Соответствующий документ уже подписал глава региона Александр Гусев.

Спасатели напомнили, что в период действия особого противопожарного режима запретят въезд в хвойные леса, за исключением дорог общего пользования, автомобильного транспорта, кроме специальных транспортных средств пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб. Также будет запрещено разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорогах.