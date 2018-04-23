Туринский политех в Ташкенте примет в этом году 400 бакалавров

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Туринский политехнический университет в Ташкенте в новом учебном году примет 400 бакалавров и 25 магистров, сообщает корреспондент Sputnik.

Квоты приема в высшее учебное заведение были утверждены на прошлой неделе правительством страны.

Все бакалавры и магистры будут приниматься на платно-контрактной основе. Что касается конкретных направлений, то по специальности «Технология машиностроения» пройдут обучение 200 человек, «Промышленно-гражданское строительство и архитектура» — 50 человек, «Информационные технологии и АСУ в промышленности» — 100 человек и «Авиакосмический инжиниринг» — 50 человек.

В магистратуре все 25 студентов будут обучаться по специальности «Мехатроника».

Напомним, что в прошлом году квота в вуз составляла 350 бакалавров и 50 магистров. Увеличение числа бакалавров связано с появлением в этом году нового направления «Авиакосмический инжиниринг», а сокращения в магистратуре — с отсутствием приема на «Промышленный маркетинг», куда в прошлом году отбирали 25 человек.

Университет был создан в сотрудничестве с Туринским политехническим университетом (Италия) в 2009 году и является базовым в подготовке кадров для автомобилестроения Узбекистана.

В январе этого года Туринский политех и ведущий колледж Южной Кореи Ajou motor, готовящий специалистов в сфере автомобилестроения, подписали Меморандум о сотрудничестве. Стороны в рамках развития инновационных стартапов будут сотрудничать по таким направлениям как дизайн автомобилей, архитектура, система управления, электроника, диагностика и навигация магистральных направлений.