Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мальчик или девочка: у герцогини Кембриджской начались схватки
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Как использовать декрет на благо профессии: 5 хитростей
Страшный конец любимой актрисы: трагическая судьба Серовой
Королева Елизавета отпраздновала 92-летие в Альберт-холле
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Актер из «Гарри Поттера» скончался на 50-м году жизни
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении в Сирии
Безрукова и Барановская зажгли на «белой» вечеринке в Москве
Дочь певицы Славы показала пикантную татуировку
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Арестован главный архитектор Краснодара
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
12В тени войны
12:15 (мск), источник: Sputnik

Туринский политех в Ташкенте примет в этом году 400 бакалавров

Всего в университете смогу начать учебу 400 бакалавров и 25 магистров, они поступают только на платно-контрактной основе.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Туринский политехнический университет в Ташкенте в новом учебном году примет 400 бакалавров и 25 магистров, сообщает корреспондент Sputnik.

Квоты приема в высшее учебное заведение были утверждены на прошлой неделе правительством страны.

Все бакалавры и магистры будут приниматься на платно-контрактной основе. Что касается конкретных направлений, то по специальности «Технология машиностроения» пройдут обучение 200 человек, «Промышленно-гражданское строительство и архитектура» — 50 человек, «Информационные технологии и АСУ в промышленности» — 100 человек и «Авиакосмический инжиниринг» — 50 человек.
В магистратуре все 25 студентов будут обучаться по специальности «Мехатроника».

Напомним, что в прошлом году квота в вуз составляла 350 бакалавров и 50 магистров. Увеличение числа бакалавров связано с появлением в этом году нового направления «Авиакосмический инжиниринг», а сокращения в магистратуре — с отсутствием приема на «Промышленный маркетинг», куда в прошлом году отбирали 25 человек.

Университет был создан в сотрудничестве с Туринским политехническим университетом (Италия) в 2009 году и является базовым в подготовке кадров для автомобилестроения Узбекистана.

В январе этого года Туринский политех и ведущий колледж Южной Кореи Ajou motor, готовящий специалистов в сфере автомобилестроения, подписали Меморандум о сотрудничестве. Стороны в рамках развития инновационных стартапов будут сотрудничать по таким направлениям как дизайн автомобилей, архитектура, система управления, электроника, диагностика и навигация магистральных направлений.

Кроме того, меморандум предусматривает обмен кадрами — учителями и профессорами, а также студентами. Запланирована организация служебных поездок и совместных международных конференций.

Все новости региона
 GM Uzbekistan прекратила сборку Chevrolet Orlando
Такой хоккей нам нужен: Узбекистан выиграл международный турнир в Дубае
США отказались восстанавливать подконтрольные Асаду районы Сирии
Россиянам пообещали «резкий рост» зарплат
Санкции США против РФ «ударили» по банковской системе Латвии
Роструд напомнил россиянам о шестидневной рабочей неделе
СМИ: Россия безвозмездно передаст Сирии зенитные комплексы С-300
Разработка военного беспилотника привела к уголовному делу
«Газпром» планирует построить гигантский газохимический комплекс
Спорт
«Спартак»: после провала Сегодня завершается 27-й тур чемпионата России
Авто
Нужно ли срывать букву «Ш»? Эта зима прошла в России под знаком «Ш» — российские власти заставили обладателей автомобилей с шипованными покрышками приклеить этот знак
Кино
Актер из «Гарри Поттера» скончался на 50-м году жизни Верн Тройер попал в больницу в начале апреля, что, как отмечают СМИ, было связано с его борьбой с алкоголизмом
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон доставили в лондонский роддом Третий ребенок герцогини и принца Уильяма вот-вот появится на свет.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь