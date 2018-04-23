Туринский политех в Ташкенте примет в этом году 400 бакалавров
Всего в университете смогу начать учебу 400 бакалавров и 25 магистров, они поступают только на
Всего в университете смогу начать учебу 400 бакалавров и 25 магистров, они поступают только на
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Туринский политехнический университет в Ташкенте в новом учебном году примет 400 бакалавров и 25 магистров, сообщает корреспондент Sputnik.
Квоты приема в высшее учебное заведение были утверждены на прошлой неделе правительством страны.
Все бакалавры и магистры будут приниматься на
В магистратуре все 25 студентов будут обучаться по специальности «Мехатроника».
Напомним, что в прошлом году квота в вуз составляла 350 бакалавров и 50 магистров. Увеличение числа бакалавров связано с появлением в этом году нового направления «Авиакосмический инжиниринг», а сокращения в магистратуре — с отсутствием приема на «Промышленный маркетинг», куда в прошлом году отбирали 25 человек.
В январе этого года Туринский политех и ведущий колледж Южной Кореи Ajou motor, готовящий специалистов в сфере автомобилестроения, подписали Меморандум о сотрудничестве. Стороны в рамках развития инновационных стартапов будут сотрудничать по таким направлениям как дизайн автомобилей, архитектура, система управления, электроника, диагностика и навигация магистральных направлений.
Кроме того, меморандум предусматривает обмен кадрами — учителями и профессорами, а также студентами. Запланирована организация служебных поездок и совместных международных конференций.