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12:47 (мск), источник: ИА REGNUM

Прикамье накрыл мощный снегопад

На Прикамье обрушились снегопады. Высота снежного покрова достигла 54 мм. По прогнозам синоптиков снег растает лишь к 26 апреля.

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Источник: РИА "Новости"

На Пермский край вслед за Московской, Смоленской и Кировскими областями обрушилось ненастье. В крае снегопад и сильный ветер. За день 22 апреля ночь 23 апреля высота снежного покрова в отдельных муниципалитетах Прикамья достигала 54 мм. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета, максимальное количество осадков выпало в Кудымкаре — 26 мм днем 22 апреля и 8 мм — ночью 23 апреля.

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Ночью 23 апреля зона осадков сместилась на север края, самый сильный снегопад (13 мм за 12 часов) прошел в Чердыни. Высота снежного покрова здесь достигла 54 см. В целом по северной половине края прибавка снежного покрова в среднем составляет около 15 см. Циклон осложнил движение транспорта на загородных трассах. По прогнозам синоптиков сильных осадков в Пермском крае уже не ожидается, выпавший на севере региона снег полностью растает лишь к 26 апреля. Метерологи охарактеризовали снегопад, как самый сильный за последние годы.

ГУ МЧС Пермского края объявило на 23 апреля штормовое предупреждение и рекомендовало населению отказаться от дальних поездок. Ночью и утром 23 апреля по Пермскому краю прогнозировали сильный снегопад, налипание мокрого снега, гололед и ураган с порывами ветра до 23 м/с.

В соцсетях пермяки активно делятся фотографиями заснеженных улиц и комментариями по поводу весенней погоды.

Слепленный из мокрого снега снеговик во дворе дома получил название «апрельский грязевик». Вообще тема снеговиков оказалась весьма популярной в соцсетях. Утопающий в снегу двор пользователь прокомментировал: «Шёл пятый месяц зимы».

Автомобилисты делятся фотографиями загородных дорог и предупреждают, что они ужасные. На трассах гололед. Между тем, пермяки видят в снегопаде и позитив, они сообщают, что дети с удовольствием играют в снежки, катаются с горок, лепят снеговиков.

Стоит отметить, что в Пермском крае нет сообщений о поваленных деревьях, снесенных крышах и пострадавших от стихии людях. Напомним, что 21 апреля в ярде регионов Центральной России шквалистый ветер повлек за собой обрывы линий электропередач. Повалены деревья, повреждены кровли зданий. В Москве погибла 12-летняя девочка, пострадали более 10 человек.

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