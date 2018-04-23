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12:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Минстрой включил Кубань в самые благоустроенные регионы России

Об этом журналистам рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.

Источник: Комсомольская правда

Он назвал самые благоустроенные регионы страны. В этот список попала и Кубань.

— В Краснодарском крае есть очень благоустроенные муниципальные образования, — заявил Михаил Мень.

Кроме того, в этом вопросе министр отметил Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкорстан и Ростовскую область.

Также он рассказал, что ведомство начало готовить специальные стандарты благоустройства и стандарты развития общественных пространств. По ним будет дана оценка реализации программы по развитию городской среды.

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