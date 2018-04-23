Минстрой включил Кубань в самые благоустроенные регионы России
Об этом журналистам рассказал министр строительства и
Об этом журналистам рассказал министр строительства и
Он назвал самые благоустроенные регионы страны. В этот список попала и Кубань.
— В Краснодарском крае есть очень благоустроенные муниципальные образования, — заявил Михаил Мень.
Кроме того, в этом вопросе министр отметил Москву,
Также он рассказал, что ведомство начало готовить специальные стандарты благоустройства и стандарты развития общественных пространств. По ним будет дана оценка реализации программы по развитию городской среды.