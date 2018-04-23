Минстрой включил Кубань в самые благоустроенные регионы России

Источник: Комсомольская правда

Он назвал самые благоустроенные регионы страны. В этот список попала и Кубань.

— В Краснодарском крае есть очень благоустроенные муниципальные образования, — заявил Михаил Мень.

Кроме того, в этом вопросе министр отметил Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкорстан и Ростовскую область.