В Гомеле холодильник заблокировал горожанина в лифте, потребовалась помощь спасателей
В одной из многоэтажек в областном центре двое горожан поднимали холодильник на 8 этаж. На втором этаже мужчины решили воспользоваться лифтом.
В одной из многоэтажек в областном центре двое горожан поднимали холодильник на 8 этаж. На втором этаже мужчины решили воспользоваться лифтом.
При попытке внести крупногабаритную технику, она сорвалась с рук, ее ножки попали в направляющие дверей лифта. Мужчина, который первым заходил в лифт, оказался в нем заблокированным.
Все попытки грузчиков разобраться с ситуацией не привели к результату, а потому были вызваны спасатели.
— При помощи