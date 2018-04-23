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17Time 100
12:52 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гомеле холодильник заблокировал горожанина в лифте, потребовалась помощь спасателей

В одной из многоэтажек в областном центре двое горожан поднимали холодильник на 8 этаж. На втором этаже мужчины решили воспользоваться лифтом.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

При попытке внести крупногабаритную технику, она сорвалась с рук, ее ножки попали в направляющие дверей лифта. Мужчина, который первым заходил в лифт, оказался в нем заблокированным.

Все попытки грузчиков разобраться с ситуацией не привели к результату, а потому были вызваны спасатели.

— При помощи лестницы-палки, установленной внутри лифтовой шахты на первом этаже, через технологический проем ножки холодильника открутили, после чего его извлекли на лестничную клетку. Мужчина был деблокирован из кабины. Пострадавших нет, — рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

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