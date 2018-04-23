В Гомеле холодильник заблокировал горожанина в лифте, потребовалась помощь спасателей

Источник: СБ - Беларусь сегодня

При попытке внести крупногабаритную технику, она сорвалась с рук, ее ножки попали в направляющие дверей лифта. Мужчина, который первым заходил в лифт, оказался в нем заблокированным.

Все попытки грузчиков разобраться с ситуацией не привели к результату, а потому были вызваны спасатели.