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12:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Молдове воров ловят собаки

Овчарка Цея поймала 35-летнего мужчину, обокравшего магазин.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в Пограничной полиции, утром в воскресенье, 22 апреля, в участок пограничной полиции Тудора-1 поступило сообщение о краже в продуктовом магазине в центре села Тудора. Из магазина были украдены сигареты и деньги.

Главный агент Булай Андрей и его четвероногий коллега Цея прибыли на место, и собака сразу взяла след преступника. В 500 метрах от продовольственного магазина она остановилась перед одним домом и дала понять, что нашла преступника. Это подтвердили проверки дома, где были найдены украденные вещи.

Сотрудники инспектората полиции Штефан-Водэ расследуют дело о краже в отношении 35-летнего мужчины.

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