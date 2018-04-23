В Молдове воров ловят собаки

Как сообщили в Пограничной полиции, утром в воскресенье, 22 апреля, в участок пограничной полиции Тудора-1 поступило сообщение о краже в продуктовом магазине в центре села Тудора. Из магазина были украдены сигареты и деньги.

Главный агент Булай Андрей и его четвероногий коллега Цея прибыли на место, и собака сразу взяла след преступника. В 500 метрах от продовольственного магазина она остановилась перед одним домом и дала понять, что нашла преступника. Это подтвердили проверки дома, где были найдены украденные вещи.