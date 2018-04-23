Сам себе издатель: как опубликовать книгу

Источник: Adolfo Félix / CC0

У меня есть текст будущей книги. Что делать дальше?

Любая рукопись, перед тем как стать книгой, должна пройти несколько основных этапов.

Корректура и редактура. В любом тексте есть грамматические и стилистические ошибки, фактологические неточности и нарушения сюжетных линий.

Разработка макета, которая включает дизайн и верстку. Книга начинается с обложки, поэтому правильный дизайн значит половину успеха. Внешний вид текста — шрифты и расстояние между строками — также важен. Слишком мелкий или неаккуратно оформленный текст может испортить все впечатление.

Выходные данные. Если вы откроете титульный лист, то увидите сверху и снизу непонятные обозначения: ISBN, УДК, ББК. Все это — разные системы классификации, которые позволяют идентифицировать книгу в огромном море информации.

Передача макета в типографию и печать тиража.

Что означают индексы на титульном листе

ISBN (International Standard Book Number) — международный стандартный номер книги, который необходим для распространения издания. Без этого уникального номера магазин не станет продавать вашу книгу. В нашей стране ISBN присваивает Российская книжная палата и услуга эта платная. Подробнее о том, как получить ISBN

УДК (Универсальная десятичная классификация) — международный индекс, определяющий, к какой области литературы, науки или искусства относится книга. Для формирования индекса существуют специальные таблицы, построенные по иерархическому принципу от общего к частному. В России правом публиковать эти таблицы обладает Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ РАН).

ББК (Библиотечно-библиографическая классификация) — национальная система России. Работает по принципу УДК. Этот код помогает упорядочивать книги в библиотеках и магазинах.

Индексы УДК и ББК — обязательный элемент выходных сведений.

Кроме того, на титульном листе ставится так называемый авторский знак. Он образуется из первых букв первого элемента библиографической записи (чаще всего имени автора) и числа, соответствующего буквосочета­ниям этого же слова. Разберем, к примеру, знак П91: П — первая буква фамилии автора, а число 91 соответствует буквосочетанию Пуш. В нашем примере речь идет о стихах Пушкина.

Я ничего в этом не понимаю. Что делать?

Для начала попробовать отдать рукопись в издательство. Его выбор зависит от того, в каком жанре написана ваша книга: художественная литература или non-fiction (деловая, учебная или прикладная литература). Разные издательства специализируются на разных жанрах. Например, «Эксмо» и АСТ работают практически во всех сегментах. «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ) издают бизнес-книги. А «Дрофа» выпускает учебную литературу.

Если редакторам понравится ваша рукопись, все дальнейшие заботы по изданию и продвижению книги они возьмут на себя.

Но в этом случае издательство получит авторские права (на срок, оговоренный в договоре) и основную прибыль (в случае коммерческого успеха), а вы сможете рассчитывать только на авторский гонорар.

Очевидно, что издательства возьмутся печатать только те произведения, которые с большой долей вероятности будут пользоваться спросом у читателей и на которых можно заработать. Чаще всего это детективы и беллетристика, отмечают в издательстве Российского союза писателей. А вот у поэтов очень мало шансов заинтересовать издателей — стихи сегодня не пользуются популярностью.

Как обратиться в издательство?

Читайте также Почему в цветочном бизнесе 8 марта — худший день года

На сайте большинства издательств есть форма обратной связи для потенциальных авторов. Не забудьте предварительно прочесть требования к заполнению формы и условия рассмотрения рукописей, иначе редактор даже не станет читать ваш труд.

Обычно издательства требуют предоставить название книги, жанр, в котором она написана, например фантастика или детектив (для художественной литературы), краткое описание и ключевую идею, а также информацию об авторе, включая предыдущие публикации (для художественной литературы), профессиональный опыт (для деловой и прикладной литературы) и контакты. Для рукописи в жанре non-fiction часто необходимо указать целевую аудиторию и возможности автора по продвижению книги (сайт, тренинг и т. д. ).

Каким будет мой гонорар, если издательство примет мою рукопись?

Обычно 5−10% от издательской цены. Не путайте ее с розничной ценой, по которой книга продается в магазине. В издательскую цену помимо авторского гонорара входит стоимость печати в типографии и услуги издательства по подготовке макета.

По данным издательства Российского союза писателей, обычно издательская цена составляет не более 100 рублей. Добавим наценку торговой сети за хранение и логистику (100%). Это уже 200 рублей. По этой цене книга попадает в магазин, который добавляет еще 100% за аренду торговых площадей. В итоге покупатель платит за издание 400 рублей.

Из этой суммы автору полагается максимум 10 рублей. А начинающему писателю могут предложить и того меньше.

Советуем вам внимательно читать договор. Там должно быть четко указано, получите вы фиксированную сумму или процент с продаж.

Бывает и так, что гонорар автору выдают экземплярами книги.

Что делать, если издательство откажет?

Читайте также Лестница успеха. Почему деньги не делают нас счастливыми

Скорее всего, именно так и будет. По статистике, в издательствах публикуется не более 3% рукописей, которые присылают авторы.

Если редакторы не заинтересуются вашей рукописью, вы сами можете издать ее либо в электронном виде, либо в бумажном. В этом случае авторские права останутся у вас.

Издать электронную книгу гораздо проще и дешевле. Можно сказать, это вариант для ленивых. Существуют издательские сервисы с уже готовыми шаблонами верстки и обложки, например Bookscriptor.ru, Ridero.ru или Samolit.ru, которые помогут вам самостоятельно (бесплатно) подготовить макет для электронной публикации книги. Вам останется только загрузить рукопись и изображения в специальную форму. У каждого онлайн-редактора есть свои особенности. Тем не менее после ознакомления с инструкцией вы без труда сверстаете произведение и конвертируете его в удобный для электронных книг формат.

Если вы сомневаетесь в своей грамотности или вам нужен свежий взгляд, закажите за дополнительную плату услуги редактора.

Подобные сервисы также могут помочь с продвижением: многие бесплатно создают сайт для вашего произведения, некоторые даже размещают электронную книгу в интернет-магазинах.

А если я хочу продавать в интернет-магазине не только электронную версию, но и бумажную?

Вы можете это сделать благодаря услуге print-on-demand — печать по требованию, которую оказывают многие издательские онлайн-сервисы. Технология цифровой печати в отличие от офсетной, которую используют в типографиях, позволяет печатать совсем небольшие тиражи вплоть до одного экземпляра.

Эта же технология поможет вам, если вы хотите иметь несколько бумажных книг, чтобы подарить их друзьям и знакомым.

Нужно ли мне заполнять выходные данные?

Да, если вы планируете распространять книгу через магазины. Многие сервисы помогают авторам с этой услугой.

Если вы напечатали тираж просто чтобы подарить близким, выходные данные вам не понадобятся.

Сколько я могу заработать на электронной книге?

Обычно автор, сотрудничающий с издательскими онлайн-сервисами, сам устанавливает цену на свое произведение. При этом нужно учесть, что в розничную цену книги входит также НДС — 18%, торговая наценка интернет-магазина — 40−60% (если вы пользуетесь для продвижения его услугами), а также себестоимость печати книги и ее доставка (если вы продаете бумажную версию).

Около 20−30% выручки, оставшейся после выплаты всех комиссий и стоимости печати, забирает сервис. Соответственно, автору достается 70−80%. Однако не забывайте, что с этой суммы вам еще нужно будет заплатить налоги.

Все эти стандартные шаблоны и маленькие тиражи мне не подходят. Я создал шедевр и хочу войти в историю литературы

Если качество онлайн-сервисов вас не удовлетворяет, например, у вас много иллюстраций или вы хотите книгу нестандартного формата, вам придется самостоятельно пройти все шаги от редактуры до создания макета и поиска типографии, которая напечатает тираж. И сразу нужно подготовиться к тому, что все этапы потребуют финансовых вложений.

Где же взять деньги?

Можно попробовать собрать их на краудфандинговой платформе — сервисе для коллективного финансирования проектов. Например, Planeta.ru или Boomstarter.ru.

Как это работает? Автор проекта, на который требуется определенная сумма, описывает его и пытается найти спонсоров для реализации своей идеи. Взносы могут быть самыми разными, даже небольшими. Часто автор проекта обещает спонсорам какой-то бонус. Например, в случае с книгой вы можете разместить на обложке книги фотографии тех, кто пожертвовал на ваш проект.

Важное условие краудфандинга — время на сбор средств ограничено. Если идея не набрала заявленной финансовой поддержки, все деньги возвращаются спонсорам.

Допустим, мне удалось найти деньги. Что дальше?

Читайте также Как найти самых далеких предков и составить свою родословную

Нужно найти редактора, корректора, дизайнера и верстальщика, которые сделают макет. Примерную стоимость подготовки книги к печати можно узнать на сайте издательства Российского союза писателей.

Так для книги формата А5 (самый распространенный формат) стандартный пакет услуг обойдется в 16 тыс. рублей, премиум (с двойной корректурой, дизайнерской версткой и художественной обложкой) — 35 тыс. рублей. Для произведения формата А4 (журнальный формат, который подходит, например, для альбомов по искусству) стандартный пакет будет стоить 22 тыс. рублей, премиум — 47 тыс. рублей.

После того как макет сверстан в PDF и подготовлен к печати, нужно определиться с тиражом и выбрать типографию.

Сегодня существует два основных способа печати книг: цифровая и офсетная. Как мы уже писали, цифровая позволяет печатать малые тиражи. К офсетной печати имеет смысл прибегать только в том случае, если тираж более 500 экземпляров. В противном случае каждая книга будет просто «золотая». Это связано с тем, что в стоимость печати входит изготовление специальных пластин, на которые наносится изображение, а также процесс приладки, то есть пробные отпечатки.

Цена будущей книги будет зависеть также от того, какую вы выберете бумагу (самая дорогая — мелованная), какой переплет (твердый или мягкий) и формат.

Обратите внимание, что печатные машины в разных типографиях могут быть настроены на разные форматы и перенастроить ее может оказаться дороже, чем найти другую типографию.

Для того чтобы оценить примерную стоимость печати, обратимся снова к сайту издательства Российского союза писателей. Печать 500 экземпляров книги формата А5 объемом 100 страниц в мягкой обложке обойдется в 65 тыс. рублей. Такое же количество формата А4 в твердом переплете — 275,5 тыс. рублей.

Теперь вы знаете три способа опубликовать свою книгу.