Сам себе издатель: как опубликовать книгу
В преддверии Всемирного дня книги и авторского права 23 апреля ТАСС узнал, сколько рукописей берут в работу издательства России и что делать, если редакторы откажутся принимать ваше произведение.
В преддверии Всемирного дня книги и авторского права 23 апреля ТАСС узнал, сколько рукописей берут в работу издательства России и что делать, если редакторы откажутся принимать ваше произведение.
Любая рукопись, перед тем как стать книгой, должна пройти несколько основных этапов.
Что означают индексы на титульном листе
ISBN (International Standard Book Number) — международный стандартный номер книги, который необходим для распространения издания. Без этого уникального номера магазин не станет продавать вашу книгу. В нашей стране ISBN присваивает Российская книжная палата и услуга эта платная. Подробнее о том, как получить ISBN
УДК (Универсальная десятичная классификация) — международный индекс, определяющий, к какой области литературы, науки или искусства относится книга. Для формирования индекса существуют специальные таблицы, построенные по иерархическому принципу от общего к частному. В России правом публиковать эти таблицы обладает Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ РАН).
ББК (Библиотечно-библиографическая классификация) — национальная система России. Работает по принципу УДК. Этот код помогает упорядочивать книги в библиотеках и магазинах.
Индексы УДК и ББК — обязательный элемент выходных сведений.
Кроме того, на титульном листе ставится так называемый авторский знак. Он образуется из первых букв первого элемента библиографической записи (чаще всего имени автора) и числа, соответствующего буквосочетаниям этого же слова. Разберем, к примеру, знак П91: П — первая буква фамилии автора, а число 91 соответствует буквосочетанию Пуш. В нашем примере речь идет о стихах Пушкина.
Для начала попробовать отдать рукопись в издательство. Его выбор зависит от того, в каком жанре написана ваша книга: художественная литература или
Но в этом случае издательство получит авторские права (на срок, оговоренный в договоре) и основную прибыль (в случае коммерческого успеха), а вы сможете рассчитывать только на авторский гонорар.
Очевидно, что издательства возьмутся печатать только те произведения, которые с большой долей вероятности будут пользоваться спросом у читателей и на которых можно заработать. Чаще всего это детективы и беллетристика, отмечают в издательстве Российского союза писателей. А вот у поэтов очень мало шансов заинтересовать издателей — стихи сегодня не пользуются популярностью.
На сайте большинства издательств есть форма обратной связи для потенциальных авторов. Не забудьте предварительно прочесть требования к заполнению формы и условия рассмотрения рукописей, иначе редактор даже не станет читать ваш труд.
Обычно издательства требуют предоставить название книги, жанр, в котором она написана, например фантастика или детектив (для художественной литературы), краткое описание и ключевую идею, а также информацию об авторе, включая предыдущие публикации (для художественной литературы), профессиональный опыт (для деловой и прикладной литературы) и контакты. Для рукописи в жанре
Обычно 5−10% от издательской цены. Не путайте ее с розничной ценой, по которой книга продается в магазине. В издательскую цену помимо авторского гонорара входит стоимость печати в типографии и услуги издательства по подготовке макета.
По данным издательства Российского союза писателей, обычно издательская цена составляет не более 100 рублей. Добавим наценку торговой сети за хранение и логистику (100%). Это уже 200 рублей. По этой цене книга попадает в магазин, который добавляет еще 100% за аренду торговых площадей. В итоге покупатель платит за издание 400 рублей.
Советуем вам внимательно читать договор. Там должно быть четко указано, получите вы фиксированную сумму или процент с продаж.
Скорее всего, именно так и будет. По статистике, в издательствах публикуется не более 3% рукописей, которые присылают авторы.
Если редакторы не заинтересуются вашей рукописью, вы сами можете издать ее либо в электронном виде, либо в бумажном. В этом случае авторские права останутся у вас.
Издать электронную книгу гораздо проще и дешевле. Можно сказать, это вариант для ленивых. Существуют издательские сервисы с уже готовыми шаблонами верстки и обложки, например Bookscriptor.ru, Ridero.ru или Samolit.ru, которые помогут вам самостоятельно (бесплатно) подготовить макет для электронной публикации книги. Вам останется только загрузить рукопись и изображения в специальную форму. У каждого
Если вы сомневаетесь в своей грамотности или вам нужен свежий взгляд, закажите за дополнительную плату услуги редактора.
Подобные сервисы также могут помочь с продвижением: многие бесплатно создают сайт для вашего произведения, некоторые даже размещают электронную книгу в
Вы можете это сделать благодаря услуге
Эта же технология поможет вам, если вы хотите иметь несколько бумажных книг, чтобы подарить их друзьям и знакомым.
Да, если вы планируете распространять книгу через магазины. Многие сервисы помогают авторам с этой услугой.
Если вы напечатали тираж просто чтобы подарить близким, выходные данные вам не понадобятся.
Обычно автор, сотрудничающий с издательскими
Около 20−30% выручки, оставшейся после выплаты всех комиссий и стоимости печати, забирает сервис. Соответственно, автору достается 70−80%. Однако не забывайте, что с этой суммы вам еще нужно будет заплатить налоги.
Если качество
Можно попробовать собрать их на краудфандинговой платформе — сервисе для коллективного финансирования проектов. Например, Planeta.ru или Boomstarter.ru.
Как это работает? Автор проекта, на который требуется определенная сумма, описывает его и пытается найти спонсоров для реализации своей идеи. Взносы могут быть самыми разными, даже небольшими. Часто автор проекта обещает спонсорам
Важное условие краудфандинга — время на сбор средств ограничено. Если идея не набрала заявленной финансовой поддержки, все деньги возвращаются спонсорам.
Нужно найти редактора, корректора, дизайнера и верстальщика, которые сделают макет. Примерную стоимость подготовки книги к печати можно узнать на сайте издательства Российского союза писателей.
Так для книги формата А5 (самый распространенный формат) стандартный пакет услуг обойдется в 16 тыс. рублей, премиум (с двойной корректурой, дизайнерской версткой и художественной обложкой) — 35 тыс. рублей. Для произведения формата А4 (журнальный формат, который подходит, например, для альбомов по искусству) стандартный пакет будет стоить 22 тыс. рублей, премиум — 47 тыс. рублей.
После того как макет сверстан в PDF и подготовлен к печати, нужно определиться с тиражом и выбрать типографию.
Сегодня существует два основных способа печати книг: цифровая и офсетная. Как мы уже писали, цифровая позволяет печатать малые тиражи. К офсетной печати имеет смысл прибегать только в том случае, если тираж более 500 экземпляров. В противном случае каждая книга будет просто «золотая». Это связано с тем, что в стоимость печати входит изготовление специальных пластин, на которые наносится изображение, а также процесс приладки, то есть пробные отпечатки.
Обратите внимание, что печатные машины в разных типографиях могут быть настроены на разные форматы и перенастроить ее может оказаться дороже, чем найти другую типографию.
Для того чтобы оценить примерную стоимость печати, обратимся снова к сайту издательства Российского союза писателей. Печать 500 экземпляров книги формата А5 объемом 100 страниц в мягкой обложке обойдется в 65 тыс. рублей. Такое же количество формата А4 в твердом переплете — 275,5 тыс. рублей.
Теперь вы знаете три способа опубликовать свою книгу.