На неделе в Самарской области ожидается снег с дождем

В понедельник, 23 апреля, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха составит 3… 8 °C. Ветер северо-западный 8−13 м/с.

Во вторник, 24 апреля, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью составит −0… −5 °C, днем 4… 9 °C. Ветер западный 7−12 м/с.

В среду, 25 апреля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью похолодает от +1 до -4 °C, днем потеплеет от 6 до 11 °C. Ветер юго-восточный 5−10 м/с.