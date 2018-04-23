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13:45 (мск), источник: Newtimes.kz

Скриптонит акимату Павлодарской области: Не надо нести чушь

Скандальная история с рэпером из Казахстана Скриптонитом (Адилем Жалеловым) переросла в баттл с акиматом Павлодарской области, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

«Во-первых, концертный директор/букинг-менеджер, а не продюсер. Продюсера у меня нет, и никогда не было. Во-вторых, если вам (по вашим словам) дали ответ, тем более, как мы видим, якобы конкретный, то и незачем поднимать тему обо мне и нести чушь о том, что вы с кем-то ведете переговоры. В любом случае предоставляйте скрины беседы с моим “продюсером”, если уже заявляете, что она была», — написал он в своем Instagram.

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Напомним, 21 апреля в «Барыс Арене» в Астане состоялся концерт рэпера Скриптонита, уроженца Павлодраской области. Тогда мероприятие началось с опозданием на полтора часа. Исполнитель извинился перед публикой, заявив, что опоздал на шоу из-за плохих дорог в Павлодарской области, и обвинил в этом местную власть.

Те, в свою очередь, обвинения опровергли, предположив, что звезда лейбла Gazgolder давно не был в Павлодарской области.

В своем Instagram аккаунте артист так же опубликовал видео в доказательство некачественных дорог и плохого освещение в Павлодараской области, а именно в поселке Ленинский.

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Ко всему прочему, ранее в СМИ появилась информация, что власти Павлодарской области попросили Скриптонита бесплатно выступить на малой родине, и получили отказ от его продюсера.

Однако эту информацию Скриптонит опроверг, выставив в доказательство письмо из акимата Павлодарской области, датированное 22 апреля.

«В общем, я надеялся, что вы будете выше каких-то странных переводов стрел, поведете себя достойно. И займетесь поднятыми вопросами. Это все ваши проблемы, я не шел работать помощником народа. Вам было удобно, что я был для вас простым “наркоманом”, пока меня никто не знал, так не надо и сейчас перекладывать на меня что-то», — заключил Скриптонит.

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