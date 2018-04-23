Скриптонит акимату Павлодарской области: Не надо нести чушь
Скандальная история с рэпером из Казахстана Скриптонитом (Адилем Жалеловым) переросла в баттл с акиматом Павлодарской области, передает ИА «NewTimes.kz».
Скандальная история с рэпером из Казахстана Скриптонитом (Адилем Жалеловым) переросла в баттл с акиматом Павлодарской области, передает ИА «NewTimes.kz».
«Во-первых, концертный директор/букинг-менеджер, а не продюсер. Продюсера у меня нет, и никогда не было.
Напомним, 21 апреля в «Барыс Арене» в Астане состоялся концерт рэпера Скриптонита, уроженца Павлодраской области. Тогда мероприятие началось с опозданием на полтора часа. Исполнитель извинился перед публикой, заявив, что опоздал на шоу
Те, в свою очередь, обвинения опровергли, предположив, что звезда лейбла Gazgolder давно не был в Павлодарской области.
В своем Instagram аккаунте артист так же опубликовал видео в доказательство некачественных дорог и плохого освещение в Павлодараской области, а именно в поселке Ленинский.
Ко всему прочему, ранее в СМИ появилась информация, что власти Павлодарской области попросили Скриптонита бесплатно выступить на малой родине, и получили отказ от его продюсера.
Однако эту информацию Скриптонит опроверг, выставив в доказательство письмо из акимата Павлодарской области, датированное 22 апреля.
«В общем, я надеялся, что вы будете выше