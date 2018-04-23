Скриптонит акимату Павлодарской области: Не надо нести чушь

Источник: Newtimes.kz

«Во-первых, концертный директор/букинг-менеджер, а не продюсер. Продюсера у меня нет, и никогда не было. Во-вторых, если вам (по вашим словам) дали ответ, тем более, как мы видим, якобы конкретный, то и незачем поднимать тему обо мне и нести чушь о том, что вы с кем-то ведете переговоры. В любом случае предоставляйте скрины беседы с моим “продюсером”, если уже заявляете, что она была», — написал он в своем Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bh599sily3m/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:36.52777777777778% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bh599sily3m/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Во первых: концертный директор/букинг менеджер а не продюсер. Продюсера у меня нет и никогда не было. Во вторых: если вам (по вашим словам) дали ответ, тем более как мы видим якобы конкретный, то и незачем поднимать тему обо мне и нести чушь о том что вы с кем-то ведёте переговоры. В любом случае, предоставляйте скрины беседы с моим «продюсером», если уже заявляете что она была.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="https://www.instagram.com/real_scrip/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Скриптонит</a> (@real_scrip) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-23T08:10:25+00:00">23 Кві 2018 р. о 1:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, 21 апреля в «Барыс Арене» в Астане состоялся концерт рэпера Скриптонита, уроженца Павлодраской области. Тогда мероприятие началось с опозданием на полтора часа. Исполнитель извинился перед публикой, заявив, что опоздал на шоу из-за плохих дорог в Павлодарской области, и обвинил в этом местную власть.

Те, в свою очередь, обвинения опровергли, предположив, что звезда лейбла Gazgolder давно не был в Павлодарской области.



В своем Instagram аккаунте артист так же опубликовал видео в доказательство некачественных дорог и плохого освещение в Павлодараской области, а именно в поселке Ленинский.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bh6BlqkFXwr/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bh6BlqkFXwr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">«Что касается трассы на Ленинский, то она полностью освещена. Раз Скриптонит всего этого не знает, значит, давно не был в Павлодаре.» Ок.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="https://www.instagram.com/real_scrip/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Скриптонит</a> (@real_scrip) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-23T08:44:34+00:00">23 Кві 2018 р. о 1:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ко всему прочему, ранее в СМИ появилась информация, что власти Павлодарской области попросили Скриптонита бесплатно выступить на малой родине, и получили отказ от его продюсера.

Однако эту информацию Скриптонит опроверг, выставив в доказательство письмо из акимата Павлодарской области, датированное 22 апреля.



«В общем, я надеялся, что вы будете выше каких-то странных переводов стрел, поведете себя достойно. И займетесь поднятыми вопросами. Это все ваши проблемы, я не шел работать помощником народа. Вам было удобно, что я был для вас простым “наркоманом”, пока меня никто не знал, так не надо и сейчас перекладывать на меня что-то», — заключил Скриптонит.