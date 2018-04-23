В Ташкенте водителя авто оштрафовали за выброшенный из окна мусор

«После наших публикаций о применении административных взысканий к водителям специального автотранспорта, грязью с немытых колес и падающим с грузовой платформы кузова строительным мусором, гравием, песком и т. п. загрязняющим улицы нашего города, а также к руководству строительно-подрядных организаций и заказчикам возведения объектов, в ГУВД города Ташкента стали обращения с просьбой принять меры и к тем лицам, кто выбрасывает мусор из окон легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта», — отмечают в пресс-службе ведомства.