В Ташкенте водителя авто оштрафовали за выброшенный из окна мусор
Сотрудники ГУВД провели проверку после сообщения с фотографией от очевидцев произошедшего.
Сотрудники ГУВД провели проверку после сообщения с фотографией от очевидцев произошедшего.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Ташкенте сотрудники Главного управления внутренних дел провели проверку и оштрафовали водителя автомобиля Matiz за выброшенный из окна машины мусор, сообщается на сайте местного ГУВД.
«После наших публикаций о применении административных взысканий к водителям специального автотранспорта, грязью с немытых колес и падающим с грузовой платформы кузова строительным мусором, гравием, песком
Ранее очевидцы произошедшего прислали сообщение с фотографией с дороги.
Согласно статье 123 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, выбрасывание мусора из вагонов поездов, автомобилей и общественного транспорта наказывают штрафом от одной десятой до одной второй минимальной заработной платы.