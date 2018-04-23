Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Латвия потребовала объяснить, почему Россия не запустила ракеты
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Дети Пугачевой и Галкина перевоплотились в киногероев
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Дочь певицы Славы показала пикантную татуировку
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Кейт Миддлтон доставили в лондонский роддом
Дети Пугачевой и Галкина перевоплотились в киногероев
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Спартак»: после провала
Муса — Мусаев — 2:1. Как ЦСКА обыграл «Краснодар»
Безрукова и Барановская зажгли на «белой» вечеринке в Москве
Дочь певицы Славы показала пикантную татуировку
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
Названа страна с самым привлекательным гражданством
На Мальдивах построят отель на глубине 50 метров
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
17Time 100
13:02 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте водителя авто оштрафовали за выброшенный из окна мусор

Сотрудники ГУВД провели проверку после сообщения с фотографией от очевидцев произошедшего.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Ташкенте сотрудники Главного управления внутренних дел провели проверку и оштрафовали водителя автомобиля Matiz за выброшенный из окна машины мусор, сообщается на сайте местного ГУВД.

«После наших публикаций о применении административных взысканий к водителям специального автотранспорта, грязью с немытых колес и падающим с грузовой платформы кузова строительным мусором, гравием, песком и т. п. загрязняющим улицы нашего города, а также к руководству строительно-подрядных организаций и заказчикам возведения объектов, в ГУВД города Ташкента стали обращения с просьбой принять меры и к тем лицам, кто выбрасывает мусор из окон легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Ранее очевидцы произошедшего прислали сообщение с фотографией с дороги.

Согласно статье 123 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, выбрасывание мусора из вагонов поездов, автомобилей и общественного транспорта наказывают штрафом от одной десятой до одной второй минимальной заработной платы.

Все новости региона
 Что намерены обсудить главы Узбекистана и Туркменистана в Ташкенте
'Яндекс. Такси' рассказал, как набираются водители в Узбекистане
США отказались восстанавливать подконтрольные Асаду районы Сирии
ЦБ ожидает «резкий рост» зарплат бюджетников
Россиян предупредили о махинациях с бесплатными билетами
Санкции США против РФ «ударили» по банковской системе Латвии
В Китае придумали, как бороться с пешеходами-нарушителями
Роструд напомнил россиянам о шестидневной рабочей неделе
СМИ: Россия безвозмездно передаст Сирии зенитные комплексы С-300
Спорт
«Спартак»: после провала Сегодня завершается 27-й тур чемпионата России
Авто
Нужно ли срывать букву «Ш»? Эта зима прошла в России под знаком «Ш» — российские власти заставили обладателей автомобилей с шипованными покрышками приклеить этот знак
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
Актер из «Гарри Поттера» скончался на 50-м году жизни Верн Тройер попал в больницу в начале апреля, что, как отмечают СМИ, было связано с его борьбой с алкоголизмом
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон доставили в лондонский роддом Третий ребенок герцогини и принца Уильяма вот-вот появится на свет.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь