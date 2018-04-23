Омичам рассказали, можно ли вакцинировать детей дома самим
Омские медики на сегодняшней
Омские медики на сегодняшней
На секрет, что далеко не все любят ходить по больницам, уж тем более дети. То и дело появляются омичи, считающие, что привиться от инфекционных заболеваний можно в комфортных условиях дома, не стоя в очереди в медучреждении и не тратя время и лишние средства. Однако, как оказалось, не все так просто, и подобное своеволие может привести к серьезным последствиям.
«Прививаться в домашних условиях нельзя. Существуют санитарные законодательства, условия постановки с соблюдением всех мер предосторожности, в том числе и с соблюдением холодовой цепи. Прививки должен ставить только квалифицированный специалист, соблюдая все требования безопасности», — объяснила начальник отдела профилактики заболеваний и
В противном случае возможны непредсказуемые реакции организма на неправильно введенную вакцину.
Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, в Омской области необходимыми прививками, предусмотренными Национальным календарем прививок, обеспечено порядка 97−98% детей при необходимом уровне в 95%. Некоторые родители отказываются прививать детей по самым разными причинам. Сотрудники ведомства в очередной раз подчеркнули необходимость иммунизации.
«Вакцины обеспечивают на индивиуальном уровне защиту от опасных болезней. Если обеспечить вакцинацией всех нуждающихся в ней, то в обществе практически не останется людей, восприимчивых к инфекционным заболеваниям, и тогда заболевания не смогут распространяться», — заявили в Роспотребнадзоре.