Омичам рассказали, можно ли вакцинировать детей дома самим

На секрет, что далеко не все любят ходить по больницам, уж тем более дети. То и дело появляются омичи, считающие, что привиться от инфекционных заболеваний можно в комфортных условиях дома, не стоя в очереди в медучреждении и не тратя время и лишние средства. Однако, как оказалось, не все так просто, и подобное своеволие может привести к серьезным последствиям.

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«Прививаться в домашних условиях нельзя. Существуют санитарные законодательства, условия постановки с соблюдением всех мер предосторожности, в том числе и с соблюдением холодовой цепи. Прививки должен ставить только квалифицированный специалист, соблюдая все требования безопасности», — объяснила начальник отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Омской области Екатерина Бондарь.

В противном случае возможны непредсказуемые реакции организма на неправильно введенную вакцину.

Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, в Омской области необходимыми прививками, предусмотренными Национальным календарем прививок, обеспечено порядка 97−98% детей при необходимом уровне в 95%. Некоторые родители отказываются прививать детей по самым разными причинам. Сотрудники ведомства в очередной раз подчеркнули необходимость иммунизации.