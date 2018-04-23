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12:56 (мск), источник: СуперОмск

Омичам рассказали, можно ли вакцинировать детей дома самим

Омские медики на сегодняшней пресс-конференции, посвященной началу Европейской недели иммунизации, дали твердый ответ, возможно ли проводить вакцинации себе и ребенку самостоятельно в домашних условиях.

На секрет, что далеко не все любят ходить по больницам, уж тем более дети. То и дело появляются омичи, считающие, что привиться от инфекционных заболеваний можно в комфортных условиях дома, не стоя в очереди в медучреждении и не тратя время и лишние средства. Однако, как оказалось, не все так просто, и подобное своеволие может привести к серьезным последствиям.

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«Прививаться в домашних условиях нельзя. Существуют санитарные законодательства, условия постановки с соблюдением всех мер предосторожности, в том числе и с соблюдением холодовой цепи. Прививки должен ставить только квалифицированный специалист, соблюдая все требования безопасности», — объяснила начальник отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Омской области Екатерина Бондарь.

В противном случае возможны непредсказуемые реакции организма на неправильно введенную вакцину.

Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, в Омской области необходимыми прививками, предусмотренными Национальным календарем прививок, обеспечено порядка 97−98% детей при необходимом уровне в 95%. Некоторые родители отказываются прививать детей по самым разными причинам. Сотрудники ведомства в очередной раз подчеркнули необходимость иммунизации.

«Вакцины обеспечивают на индивиуальном уровне защиту от опасных болезней. Если обеспечить вакцинацией всех нуждающихся в ней, то в обществе практически не останется людей, восприимчивых к инфекционным заболеваниям, и тогда заболевания не смогут распространяться», — заявили в Роспотребнадзоре.

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