В Волгоградской области взялись за «Электронное здравоохранение»

На внедрение информационных систем в государственных поликлиниках в рамках проекта «Электронное здравоохранение» регион получил 69 миллионов рублей. До конца года из различных источников на реализацию мероприятий по информатизации планируется направить еще 146 млн руб.

Как пояснили в профильном комитете, внедрение информационных технологий в медорганизациях позволит обеспечить документооборот, ведение графика приёма врачей, дистанционную запись к специалисту, обмен данными между медучреждениями, автоматизированное взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения. Напомним, что задача по внедрению информатизации в здравоохранение поставлена Президентом России Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному Собранию.

С 2014 года было направлено 391,4 миллиона рублей, из которых 321,7 миллиона рублей составляют средства ОМС. За это время в государственные медицинские организации региона поставлено порядка семи тысяч единиц компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования. Реализованы мероприятия по сопровождению информационной системы в 83 учреждениях здравоохранения. В 2016 году на базе областного медицинского центра создан специальный класс для обучения медперсонала работе с электронной картой — обучение уже прошли 2,5 тысячи человек.