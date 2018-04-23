В Волгоградской области взялись за «Электронное здравоохранение»
По объему финансирования этого направления регион вошел в тройку лидеров наряду с Тверской и Ростовской областями.
По объему финансирования этого направления регион вошел в тройку лидеров наряду с Тверской и Ростовской областями.
На внедрение информационных систем в государственных поликлиниках в рамках проекта «Электронное здравоохранение» регион получил 69 миллионов рублей. До конца года из различных источников на реализацию мероприятий по информатизации планируется направить еще 146 млн руб.
Как пояснили в профильном комитете, внедрение информационных технологий в медорганизациях позволит обеспечить документооборот, ведение графика приёма врачей, дистанционную запись к специалисту, обмен данными между медучреждениями, автоматизированное взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения. Напомним, что задача по внедрению информатизации в здравоохранение поставлена Президентом России Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному Собранию.
С 2014 года было направлено 391,4 миллиона рублей, из которых 321,7 миллиона рублей составляют средства ОМС. За это время в государственные медицинские организации региона поставлено порядка семи тысяч единиц компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования. Реализованы мероприятия по сопровождению информационной системы в 83 учреждениях здравоохранения. В 2016 году на базе областного медицинского центра создан специальный класс для обучения медперсонала работе с электронной картой — обучение уже прошли 2,5 тысячи человек.
В текущем году общее количество персонала, участвующего в электронном документообороте, а также количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к единой медицинской информационной системе, будет увеличено до девяти тысяч. Кроме того, на едином портале государственных услуг идет создание новых электронных сервисов для населения: личного кабинета «Мое здоровье» и единой электронной медицинской карты. Это даст возможность собрать в одном месте все сведения об участке, к которому прикреплен гражданин, участковом враче, о совершенных и планируемых визитах. Подобный информационный ресурс позволит облегчить процесс записи на прием: все сведения будут храниться в личном кабинете, достаточно только выбрать врача и время.