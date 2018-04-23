Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Латвия потребовала объяснить, почему Россия не запустила ракеты
Что будет, если «закончились права»
Елена Исинбаева восхитила поклонников стройной фигурой после родов
В России перестанут работать два популярных онлайн-мгазина
Безрукова и Барановская зажгли на «белой» вечеринке в Москве
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Кейт Миддлтон доставили в лондонский роддом
Дети Пугачевой и Галкина перевоплотились в киногероев
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
СМИ: западный аналитик "бьёт тревогу" из-за конфликта РФ и НАТО
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Королева Елизавета отпраздновала 92-летие в Альберт-холле
Светлана Бондарчук вышла в свет в ночнушке и пиджаке
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Назван город с самой дорогой арендой жилья на «майские»
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
17Time 100
13:04 (мск), источник: Новый Калининград

Таможня области ожидает увеличения нагрузки на пункты пропуска в 4 раза в дни ЧМ

Калининградские таможенники ожидают увеличения в 4 раза нагрузки на пункты пропуска в дни проведения ЧМ-2018, сообщает в понедельник пресс-служба областной таможни.

Источник: Новый Калининград

Как напомнили в ведомстве, с 16 по 28 июня в Калининграде состоятся четыре матча группового этапа мундиаля.

Гости и участники команд будут прибывать в регион через 13 пунктов пропуска, среди которых восемь автомобильных, три железнодорожных, а также морской и воздушный.

Руководство таможни уверено в готовности к работе в условиях увеличенной нагрузки.

Все новости региона
Эксперимент в 15 лет: как началась и почему провалилась муниципальная реформа
США отказались восстанавливать подконтрольные Асаду районы Сирии
ЦБ ожидает «резкий рост» зарплат бюджетников
Санкции США против РФ «ударили» по банковской системе Латвии
В Китае придумали, как бороться с пешеходами-нарушителями
Роструд напомнил россиянам о шестидневной рабочей неделе
СМИ: Россия безвозмездно передаст Сирии зенитные комплексы С-300
США предложили России свои скафандры для лунной станции
Спорт
«Спартак»: после провала Сегодня завершается 27-й тур чемпионата России
Авто
Нужно ли срывать букву «Ш»? Эта зима прошла в России под знаком «Ш» — российские власти заставили обладателей автомобилей с шипованными покрышками приклеить этот знак
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
Актер из «Гарри Поттера» скончался на 50-м году жизни Верн Тройер попал в больницу в начале апреля, что, как отмечают СМИ, было связано с его борьбой с алкоголизмом
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон доставили в лондонский роддом Третий ребенок герцогини и принца Уильяма вот-вот появится на свет.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь