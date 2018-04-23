Таможня области ожидает увеличения нагрузки на пункты пропуска в 4 раза в дни ЧМ

Как напомнили в ведомстве, с 16 по 28 июня в Калининграде состоятся четыре матча группового этапа мундиаля.

Гости и участники команд будут прибывать в регион через 13 пунктов пропуска, среди которых восемь автомобильных, три железнодорожных, а также морской и воздушный.