Таможня области ожидает увеличения нагрузки на пункты пропуска в 4 раза в дни ЧМ
Калининградские таможенники ожидают увеличения в 4 раза нагрузки на пункты пропуска в дни проведения ЧМ-2018, сообщает в понедельник
Калининградские таможенники ожидают увеличения в 4 раза нагрузки на пункты пропуска в дни проведения ЧМ-2018, сообщает в понедельник
Как напомнили в ведомстве, с 16 по 28 июня в Калининграде состоятся четыре матча группового этапа мундиаля.
Гости и участники команд будут прибывать в регион через 13 пунктов пропуска, среди которых восемь автомобильных, три железнодорожных, а также морской и воздушный.
Руководство таможни уверено в готовности к работе в условиях увеличенной нагрузки.