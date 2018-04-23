Между Самарой и поселком Курумоч назначаются дополнительные поезда

Электричка № 6310/6309 будет отправляться из Самары в 11.21 и прибывать на станцию Курумоч в 12.49 по выходным дням.

Поезд № 6336/6335 устанавливается ежедневным сообщением Курумоч (отправление в 18.53) — Самара (прибытие в 20.20).

Электричка № 6322/6321 Самара будет отправляться из Самары в 12.42 и прибывать в Курумоч в 14.10 только по будним дням. Время московское.