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13:27 (мск), источник: Volga News

Между Самарой и поселком Курумоч назначаются дополнительные поезда

С 1 мая вносятся в сообщении Самара — Курумоч назначается три поезда.

Электричка № 6310/6309 будет отправляться из Самары в 11.21 и прибывать на станцию Курумоч в 12.49 по выходным дням.

Поезд № 6336/6335 устанавливается ежедневным сообщением Курумоч (отправление в 18.53) — Самара (прибытие в 20.20).

Электричка № 6322/6321 Самара будет отправляться из Самары в 12.42 и прибывать в Курумоч в 14.10 только по будним дням. Время московское.

С подробным расписанием поездов можно ознакомиться по ссылке.

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