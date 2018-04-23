Белорус Михаил Сосунов не прошел в финал украинского «Голоса»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 апр — Sputnik. Белорусский певец Михаил Сосунов не смог пройти в финал популярного украинского шоу «Голос страны».

Сосунов стал единственным белорусом — участником восьмого сезона «Голоса страны». Сражался за победу молодой певец в составе команды Тины Кароль.

Накануне в эфире украинского ТВ показали полуфинал популярного проекта. Сосунов исполнил песню Джастина Тимберлейка Cry me a river и заслужил похвалу как от судей, так и от зрителей. Впрочем, в финал белорусского исполнителя не взяли.

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В итоге за победу в «Голосе страны» сразятся Сбруи Саргсян, Анна Тринчер, Елена Луценко и Андрей Рыбарчук.

Михаил Сосунов стал единственным белорусским артистом, прошедшим в полуфинал украинского «Голоса» — раньше никакой исполнитель так далеко не добирался.