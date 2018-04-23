Белорус Михаил Сосунов не прошел в финал украинского «Голоса»
Певец добрался до полуфинала популярного проекта — выше, чем любой другой белорусский исполнитель до него.
Певец добрался до полуфинала популярного проекта — выше, чем любой другой белорусский исполнитель до него.
МИНСК, 23 апр — Sputnik. Белорусский певец Михаил Сосунов не смог пройти в финал популярного украинского шоу «Голос страны».
Сосунов стал единственным белорусом — участником восьмого сезона «Голоса страны». Сражался за победу молодой певец в составе команды Тины Кароль.
Накануне в эфире украинского ТВ показали полуфинал популярного проекта. Сосунов исполнил песню Джастина Тимберлейка Cry me a river и заслужил похвалу как от судей, так и от зрителей. Впрочем, в финал белорусского исполнителя не взяли.
В итоге за победу в «Голосе страны» сразятся Сбруи Саргсян, Анна Тринчер, Елена Луценко и Андрей Рыбарчук.
Михаил Сосунов стал единственным белорусским артистом, прошедшим в полуфинал украинского «Голоса» — раньше никакой исполнитель так далеко не добирался.
Артист известен своим участием в украинском шоу «Лига Смеха». Кроме того, в 2016-м он был финалистом национального отбора на «Евровидение» от Беларуси — в составе группы The EM.