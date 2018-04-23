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13:01 (мск), источник: Газета.Ру

США предложили России выходить в космос в американских скафандрах

США предложили российской стороне использовать свои скафандры вместо «Орланов» для работы в открытом космосе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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19
фотографий
19
фотографий

Как отмечается, осенью 2017 года страны заключили соглашение, предполагающее создание окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway. Российская сторона может создать шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос.

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«Речь идет о том, что выходы в открытый космос из российского шлюза предлагается проводить в американских скафандрах», — заявил источник.

По его словам, США настаивают на изготовлении шлюзовой камеры в соответствии с американскими стандартами, что предполагает и использование новых американских скафандров. Согласно позиции американской стороны, Россия не занимается созданием лунных скафандров, а держать на станции два разных комплекта не является рациональным. В настоящее время на МКС используют универсальные шлюзовые отсеки.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс рассказал, что США будут стремиться к военному доминированию в космосе, в том числе над Россией и Китаем.

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15 апреля 2017© Ньюстюб
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