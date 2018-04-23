В Башкирии похолодает до -8 градусов
УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В ночь на 24 апреля в Башкирии похолодает до -8 градусов, сообщает МЧС, ссылаясь на данные Башгидрометцентра.
УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В ночь на 24 апреля в Башкирии похолодает до -8 градусов, сообщает МЧС, ссылаясь на данные Башгидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, завтра в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде дождя и снега, ночью по