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13:25 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии похолодает до -8 градусов

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В ночь на 24 апреля в Башкирии похолодает до -8 градусов, сообщает МЧС, ссылаясь на данные Башгидрометцентра.

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По прогнозам синоптиков, завтра в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде дождя и снега, ночью по юго-востоку до умеренных, местами слабый гололед, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Днем воздух прогреется до +2,+7 градусов.

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