В Башкирии похолодает до -8 градусов

По прогнозам синоптиков, завтра в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде дождя и снега, ночью по юго-востоку до умеренных, местами слабый гололед, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Днем воздух прогреется до +2,+7 градусов.