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13:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Чеснок, деготь и полынь: как защитить домашних питомцев от клещей в Башкирии

Берем на вооружение народные методы.

Впереди майские праздники, а значит, самое время отправиться на дачу или на природу. Однако не стоит забывать, что весной просыпаются и опасные кровососущие паразиты — клещи. Укус клеща может быть смертельно опасным не только для людей, но и для домашних питомцев, особенно, для собак. Поэтому, планируя отдых на природе, позаботьтесь не только о собственной защите, но и своего любимца.

ЧЕМ ОПАСЕН УКУС КЛЕЩА ДЛЯ СОБАКИ?

Кроме сравнительно безобидного гнойного нарыва на месте укуса, клещ является переносчиком ряда опасных заболеваний:

Бартонеллез. Болезнь протекает чаще всего в скрытой форме, собака с сильным иммунитетом может оставаться носителем вируса в течение нескольких лет. В острой форме наблюдаются воспаление суставов, лихорадка, потеря веса, сонливость, кровотечения из носа. В особо тяжелых случаях развивается отек легких или менингит. В этом случае собака чаще всего умирает.

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Гепатозооноз. Коварность этого заболевания заключается в том, что вирус очень сложно диагностировать, а при заражении вероятность смертельного исхода более 80%. У больной собаки походка становится шаткой, слабеют задние лапы. Может возникнуть кровавый понос. Если болезнь вовремя не начать лечить, развивается миозит — воспалительный процесс во всех костях.

Пироплазмоз (бабезиоз) — самое распространенное заболевание, вызываемое укусом клеща. Для человека этот вирус не опасен, а вот собака от него легко может умереть. Инкубационный период длится от 2 до 14 дней, после чего появляются такие симптомы как вялость, отказ от еды, шаткая походка, рвота и понос. Главный признак пироплазмоза — моча становится коричневой или серо-зеленой.

Эрлихиоз. Чаще всего протекает вместе с пироплазмозом, так как один клещ может быть переносчиком сразу двух вирусов. После инкубационного периода (до 20 дней) собака начинает резко терять вес, повышается температура и увеличиваются лимфоузлы. Могут возникнуть судороги и даже паралич. В особо тяжелых случаях у собаки начинаются беспричинные кровотечения.

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз). Заболевание крайне опасно не только для людей, но и животных. У питомца может повышаться температура, движения становятся скованными, воспаляются суставы в области глотки. Животное становится апатичным и теряет аппетит. Если боррелиоз вовремя не лечить, у собаки начинают воспаляться внутренние органы и разрушаться сосуды. Особенно опасна болезнь для беременных сук: вирус передается внутриутробно и убивает потомство на ранних сроках.

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ЧЕСНОК, ПОЛЫНЬ И ДРУГИЕ НАРОДНЫЕ СПОСОБЫ.

Конечно, можно посоветоваться с ветеринаром и подобрать специальные акарицидные средства, например, таблетки (защищают до 12 недель), капли на холку или специальный ошейник. Можно сделать прививку (не забудьте, что ее срок действия не превышает 2−3 недели) или одеть на собачку комбинезон, обработанный акарицидным спреем.

Но, как говорится, лучше перестраховаться и воспользоваться дополнительной защитой из «подручных материалов». Тем более, что в закромах народной медицины куча проверенных способов, как защитить своего питомца от злостных кровососущих паразитов.

Все народные методы основаны на одном принципе: сильный запах, который клещи просто на дух не переносят. К таким «ароматам» относятся деготь, чеснок, полынь и ваниль. Мы перечитали кучу справочников с народными советами, опросили всех знакомых собачников и перелопатили весь интернет — и собрали самые действенные способы защиты домашних питомцев от клещей. Удивительно, но все эти средства можно приобрести в ближайшем магазине или аптеке.

Полынный спрей.

Для изготовления нам понадобятся: засушенные листья полыни (20 г.) или свежая полынь (50 г.) и вода. Траву нужно мелко нарубить и залить двумя стаканами воды, после чего поставить на огонь и довести до кипения. Полученный отвар остудить и перелить в емкость с распылителем, а перед походом на природу тщательно сбрызнуть шерсть животного.

Чесночные «духи».

Возьмем 2−3 зубчика чеснока, очистим его и тщательно измельчим, а потом зальем 3-мя стаканами воды. Настаиваем полученную смесь не менее 8 часов, и вуаля — чесночные «духи» готовы! Главное, что нужно запомнить — чеснок ядовит не только для клещей, но и для собак, поэтому смесь нужно наносить на холку и спину животного.

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Дегтярные «духи».

В аптеке покупаем дегтярное мыло, эфирные масла грейпфрута, тимьяна, можжевельника и мирры (от каждого понадобится всего по 2 капли). Пахучее мыло натираем на терке и перекладываем в стеклянную емкость. Добавляем эфирные масла и заливаем 1 стаканом воды, после чего тщательно перемешиваем до однородной массы. Сразу предупреждаем — аромат реально сбивает с ног, поэтому наносим на шерсть животного аккуратно, в небольших количествах, и лучше уже на месте отдыха.

Ванильная настойка.

2 грамма ванилина смешиваем со 100 миллилитрами водки, после чего ставим в прохладное место настаиваться не менее 7 дней. Такой настойкой можно смазывать лапы и холку животного.

«Ароматный» ошейник своими руками.

Все очень просто: эфирными маслами (см. список выше) смазываем ошейник животного по периметру. Внимание: не переборщить с количеством масел, использовать только на открытом воздухе и следить за реакцией питомца, чтобы не лечить потом аллергию и раздражение.

Защитим участок от клещей.

Если вы живете в частном доме или проводите лето на даче, посадите у себя во дворе розовую герань и бархатцы. Их сильный аромат отпугнет кровососов от вашего участка. Кстати, соком листьев растений можно натереть холку животного.

НА ЗАМЕТКУ.

Главное, что нужно запомнить: защита подручными средствами краткосрочна: все ароматные смеси выветриваются уже через 2−3 часа, смываются в водоемах и обтираются об траву и землю. Также далеко не все средства подходят для мелких собак и особенно — для щенков. И самое главное, доверяя народным методам, не забывайте о проверенных средствах, которые советуют ветеринары: капли, спреи и прививки, которые можно приобрести в любом зоомагазине или ветклинике.

КОМПЕТЕНТНО.

Как правильно защитить своего питомца рассказывает ветеринар клиники «Наш добрый доктор» Салават Гайнетдинов.

— Осматривайте своего питомца как можно чаще, после каждой прогулки особенно тщательно. Не забывайте прощупать живот, лапы, морду и уши. Воздержитесь от выгула щенков и котят в высокой траве и в других местах, излюбленных клещами. Неокрепший иммунитет малышей может не выдержать атаки вируса. Снимая клеща, обязательно пользуйтесь перчатками. Ни в коем случае не раздавливайте клеща, так как ядовитый секрет может впитаться в кожу, а попадая на слизистую, поражать организм.

Народные методы и средства — это, конечно, хорошо. Но стоит помнить, что ни одно из них не дает стопроцентной защиты. Поэтому обязательно используйте проверенные спреи или ошейники. Или сделайте прививку: даже если животное заболеет после укуса клеща, то хотя бы перенесет болезнь в легкой форме.

КСТАТИ.

Где в Уфе можно привить своего питомца от болезней, вызванных укусом клеща, и приобрести необходимые средства защиты?

1. Ветеринарная клиника «Наш добрый доктор».

г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 47.

+7 (347)224−20−01.

2. «Центр здоровья животных».

г. Уфа, ул. Проспект Октября, 97.

+7 (347)246−59−26.

3. Ветеринарная клиника «Альвис».

г. Уфа, ул. Кавказская 6/7.

+7 (347)216−44−03.

4. Ветеринарная клиника «Забота».

г. Уфа, ул. Первомайская, 83.

+7 (347)266−15−57.

5. Ветеринарная клиника «Содружество».

г. Уфа, ул. Р. Зорге, 8/1.

+7 (347)223−39−37.

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