Нижегородцы смогут пожаловаться на качество дорог в социальных сетях

Первое установочное совещание с участием представителей всех подрядных организаций, победивших в аукционах на проведение дорожных работ, прошло в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

На встрече обсудили необходимость проведения серьезной подготовительной работы перед началом работ по ремонту дорог, разработку планов проведения ремонтных работ, схем организации дорожного движения, технологических карт, графиков поступления материалов и других документов.

В ходе совещания еще раз было отмечено, что в текущем году серьезно ужесточились требования к качеству выполняемых работ. Кроме того, впервые вводится независимое инженерное сопровождение проекта.

По данным регионального минтранса, в 2018 году планируется выполнить ремонт 127,156 км региональных и местных автодорог, из них 37,91 км в Нижнем Новгороде, 89,246 км — на территории Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде будет осуществляться ремонт на 32 участках автодорог и мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 48 объектах. В это число входят объекты на улицах Бусыгина, Переходникова, Плотникова, Ярошенко, Бринского, Ванеева, Культуры, Федосеенко, Березовской и многих других с учетом состояния дорог и наличия обращений граждан.