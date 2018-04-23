Куда россияне поедут отдыхать летом
Турция, Греция и российские курорты лидируют в перечне предпочтений россиян при бронировании летнего отдыха. ТАСС рассказывает, как меняется спрос покупателей и сколько будет стоить поездка на море.
Турция, Греция и российские курорты лидируют в перечне предпочтений россиян при бронировании летнего отдыха. ТАСС рассказывает, как меняется спрос покупателей и сколько будет стоить поездка на море.
В конце апреля у туроператоров (ТО) заканчивается акция раннего бронирования туров на лето, которая позволяет покупателям существенно сэкономить и купить путевки в самые востребованные отели, которые не попадают в число горящих. Скидки по раннему бронированию на популярных зарубежных направлениях составляют 20−50%, на российских — достигают 20%.
Раннее бронирование показало, что Турция — безоговорочный лидер спроса у россиян. Количество заявок на пляжный отдых в этой стране по сравнению с прошлым годом увеличилось в несколько раз, рассказала
«Обычно они свои обещания сдерживают, — говорит гендиректор туроператора “Дельфин” Сергей Ромашкин. — Эти 1,5 млн отдыхающих они, скорее всего, “унесут” с пляжей Крыма и Краснодарского края».
«Библио-Глобус» добавляет к ним еще и Черногорию, ANEX Tour — Доминикану, а «Дельфин» — Тунис.
В списке заграничных предпочтений россиян курорты Греции занимают второе место после Турции, говорит
Средняя стоимость турпакетов в целом осталась на уровне 2017 года, рассказали в
Рост курса доллара и евро заставляет многих туристов переориентироваться с европейских «евровых» направлений на долларовые — Тунис и Турцию. «Туристы очень болезненно воспринимают колебания валют в большую сторону», — говорит Сергей Ромашкин. В этой ситуации поддерживает интерес к заграничным курортам отложенный спрос: «Люди, которые привыкли отдыхать, например, в Испании, соскучились по своим любимым пляжам и копили деньги. Они возобновляют поездки, которые откладывали в последние
По словам Сергея Ромашкина, отдых в Греции на девять дней в трехзвездном отеле при раннем бронировании обойдется на двоих в 101 тыс. рублей (перелет включен). За такой же отдых на Кипре придется заплатить 83 тыс. рублей, в Испании — 96 тыс. рублей, в Тунисе — 70 тыс. рублей, а в Турции — 68 тыс. рублей.
Но тем не менее туроператоры прогнозируют снижение турпотока в республику как минимум на 5%.
Тому есть две причины:
Если в период раннего бронирования больше половины запросов было на Турцию, на российские курорты пришлось 15−20%, говорит Ромашкин.
Причем у покупателей из Москвы интерес к российским курортам не превышал 10%, зато половина туристов из российской глубинки охотно бронировали поездки по России. Скидки при раннем бронировании достигали 15%.
Сутки проживания на российском побережье обойдутся в среднем в 2,4−2,6 тыс. рублей. В эту цену входит проживание и двухразовое питание.
В сегменте дорогого отдыха российские отели существенно дороже турецких, говорит Ромашкин. В России отдых в пятизвездном отеле может стоить $500 в сутки, а в Турции $200. Отдых в двух- и трехзвездных отелях дешевле обойдется в РФ: на отечественных курортах ценник стартует с 2 тыс. рублей в сутки, на турецких — с 2,5 тыс. рублей. Правда, за эти деньги на курортах Анталии можно получить больше услуг. Зато россиянам, живущим недалеко от российских турзон, не нужно тратиться на перелет.
Уже летом многие туристы, которые планируют посетить Крым, могут проехать туда на машине по новому мосту. Завершение его строительства положительно скажется на турпотоке, возрастет количество туристов, которые добираются на полуостров на автомобиле и приобретают у туроператоров только наземное размещение, говорят эксперты.
Проезд по мосту будет бесплатным, что позволит сэкономить примерно 2 тыс. рублей с автомашины тем 3 млн туристов, которые в прошлые годы пользовались Керченской переправой и платили за нее по 1 тыс. рублей с автомобиля в один конец, считает Ромашкин.
При этом открытие моста будет большим медийным событием, и возможно, что
Интерес к курортам Краснодарского края будет неоднородным, считают эксперты.
В Сочи пройдет несколько матчей чемпионата мира по футболу, и это событие вызовет дополнительный интерес и российских болельщиков, и иностранных.
При этом Анапа, Туапсе, Геленджик может недосчитаться туристов: некоторые из них предпочтут Сочи
Зато цены на отели в Крыму и Краснодарском крае впервые за десять лет снизятся. В этом году размещение подешевеет примерно на 6−8%, прогнозирует Ромашкин. Дело в том, что в прошлом году значительное
Ослабление рубля — дополнительный аргумент в пользу отдыха в Крыму и на Кубани, считают власти этих регионов. Так, Сочи рассчитывает принять не менее 6,5 млн туристов. «В Сочи, например, можно отдохнуть не хуже, чем в Турции, но при этом еще и пройти
Мария Селиванова, Алена Филиппова.