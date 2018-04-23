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13:43 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае 1 мая запретят продавать алкоголь

Нарушителям грозит штраф.

Источник: Reuters

Запрет на продажу алкоголя будет действовать 1 мая.

Как рассказали в администрации Перми, на всей территории Пермского края, в том числе и в краевом центре, 1 мая запретят продавать алкоголь.

Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи влечёт наложение административного штрафа. Должностным лицам придётся заплатить от 3 до 4 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц — от 30 до 40 тысяч рублей.

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