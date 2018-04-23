В Пермском крае 1 мая запретят продавать алкоголь

Как рассказали в администрации Перми, на всей территории Пермского края, в том числе и в краевом центре, 1 мая запретят продавать алкоголь.

Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи влечёт наложение административного штрафа. Должностным лицам придётся заплатить от 3 до 4 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц — от 30 до 40 тысяч рублей.