Обрушившийся на столицу циклон, слабея, достиг Урала

«Циклон с сильными ветрами и осадками смещается на восток. 23 апреля на большей части Приволжского федерального округа ожидается ветер в порывах до 15−20 м/с, в Башкирии и Татарстане — до 23 м/с, осадки в виде снега и мокрого снега, на юге округа — налипание мокрого снега на проводах. Кроме того, на юге Урала в Челябинской области ветер до 22 м/с», — сказал Р. Вильфанд «Интерфаксу» в понедельник.