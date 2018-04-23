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13:36 (мск), источник: Интерфакс

Обрушившийся на столицу циклон, слабея, достиг Урала

23 апреля. Interfax-Russia.ru — Вызвавший ураганный ветер в столичном регионе циклон принес в понедельник непогоду на Верхнюю Волгу и Урал, однако стихия постепенно слабеет, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Циклон с сильными ветрами и осадками смещается на восток. 23 апреля на большей части Приволжского федерального округа ожидается ветер в порывах до 15−20 м/с, в Башкирии и Татарстане — до 23 м/с, осадки в виде снега и мокрого снега, на юге округа — налипание мокрого снега на проводах. Кроме того, на юге Урала в Челябинской области ветер до 22 м/с», — сказал Р. Вильфанд «Интерфаксу» в понедельник.

 Уже 24 апреля, во вторник, сильный ветер на Волге и на Урале начнет стихать, уменьшатся осадки. В дальнейшем циклон продолжит «заполняться» — ослабевать, отметил собеседник агентства. Давление начинает повышаться, а с ним уменьшаются негативные последствия этого атмосферного явления.

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