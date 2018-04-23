Нет пробкам: автоподходы к Крымскому мосту готовы к наплыву туристов

Источник: РИА "Новости"

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«Мы оцениваем готовность подходов достаточно высоко, и запустить рабочее движение к моменту открытия Крымского моста мы сможем. Что касается пробок на этом участке — их не будет. Пропускная способность автоподходов полностью соответствует пропускной способности Крымского моста», — заверил глава ведомства.

По его словам, определенные затруднения движения по территории Республики Крым ожидаются, но они будут «штатными».

Карпов также добавил, что после открытия рабочего движения по автоподходам будет разработан регламент обслуживания данного участка дороги.

«Документ в том числе будет включать в себя действия при дорожно-транспортных происшествиях для оперативного устранения их последствий», — пояснил он.