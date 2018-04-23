Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Филипп Киркоров показал детям Петербург
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Дочь Юэна МакГрегора обнажилась для Playboy
Дыхание планетыКак мыло может заставить гейзер извергаться
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Никита Джигурда объявил о свадьбе – СМИ
Суд вынес решение продать дом Жанны Фриске - СМИ
Бейонсе упала во время выступления на Coachella
Безрукова и Барановская зажгли на «белой» вечеринке в Москве
Мнение о доставленных Сирией ракетах США: секреты раскрыты
В Думе сирийцы уничтожают боевиков, есть погибшие
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
17Time 100
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
16:13 (мск), источник: РИА Крым

Нет пробкам: автоподходы к Крымскому мосту готовы к наплыву туристов

КЕРЧЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. В Государственном комитете дорожного хозяйства Республики Крым уверены, что после запуска автомобильного движения по Крымскому мосту на автоподходах к нему не будет возникать заторов. Об этом журналистам в Керчи заявил председатель комитета Сергей Карпов.

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Локальные очистные сооружения устанавливают на Крымском мосту

«Мы оцениваем готовность подходов достаточно высоко, и запустить рабочее движение к моменту открытия Крымского моста мы сможем. Что касается пробок на этом участке — их не будет. Пропускная способность автоподходов полностью соответствует пропускной способности Крымского моста», — заверил глава ведомства.

По его словам, определенные затруднения движения по территории Республики Крым ожидаются, но они будут «штатными».

Карпов также добавил, что после открытия рабочего движения по автоподходам будет разработан регламент обслуживания данного участка дороги.

«Документ в том числе будет включать в себя действия при дорожно-транспортных происшествиях для оперативного устранения их последствий», — пояснил он.

По словам Карпова, в случае возникновения ДТП на автоподходе в том числе будут работать эвакуаторы, чтобы не допустить возникновения пробок.

Все новости региона
 Ночной 'паровоз': в Симферополе столкнулись пять авто
Ультиматум имени меджлиса*: возможен ли в Киеве 'ЛенуроМайдан'
Премьер Армении Саргсян подал в отставку на фоне протестов
Пользователи Сети нашли фото с «Трампом» в огороде
Глава ОЗХО: вещество из Солсбери могли произвести в США
Россияне назвали идеальную зарплату
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз
Детективы попытались разблокировать смартфон пальцем умершего
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение при атаке на Сирию
Спорт
«Спартак»: после провала Сегодня завершается 27-й тур чемпионата России
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым Драма Сарика Андреасяна, основанная на реальных событиях, открыла российские программы Московского международного фестиваля
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз Новость сообщил Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь