На реках Свердловской области начался ледоход
ЕКАТЕРИНБУРГ. Паводковая обстановка в Свердловской области стабильная, выхода рек из берегов не наблюдается, подтоплений населённых пунктов нет. Об этом сообщает
ЕКАТЕРИНБУРГ. Паводковая обстановка в Свердловской области стабильная, выхода рек из берегов не наблюдается, подтоплений населённых пунктов нет. Об этом сообщает
Прохождение ледохода находится под наблюдением оперативных групп подразделений МЧС России, местных
Уровни воды в реках колеблются в зависимости от перепадов температуры воздуха и выпадения осадков. Опасных гидрологических явлений не наблюдается. В ближайшие дни разрушение ледостава продолжится. Гидрологи обращают внимание, что вскрытие рек может сопровождаться повышением уровней воды с выходом в пойменные части. Под особым контролем вскрытие рек Ница, Тагил, Пышма. Прошел ледоход на реке Реж, очистилась ото льда река Уфа в районе Красноуфимска.
Это 87 домов, где проживают 169 человек. Жизнеобеспечение населения не нарушено. В селах заблаговременно был создан запас продуктов питания, медикаментов, обеспечена противопожарная защита.
В ближайшую неделю обильных осадков и резкого снеготаяния в горах, способных существенно осложнить паводковую ситуацию, не ожидается.
Ближе к концу апреля и в начале мая гидрологи прогнозируют начало ледохода на севере Свердловской области.
Для экстренной помощи паводкоопасным районам Свердловской области в готовности находятся более 12 тысяч человек (МЧС, МВД, Минобороны, Росгвардии, противопаводковые комиссии и службы обеспечения гражданской защиты муниципальных образований) и около 3000 единиц автомобильной, специальной, инженерной техники и плавсредств, а также авиация.
Временно ограничено автотранспортное сообщение с шестью населенными пунктами. В Талицком ГО с 7 апреля на период весеннего половодья разобран мост через реку Пышму у села Яр. Временно ограничено автотранспортное сообщение с деревней Заречная (15 домов, 32 человек) и деревней Заселина (11 домов, 21 человек).
С 18 апреля подтоплен подъезд к низководному мосту у деревни Толмачева (Махневское МО), временно ограничено автотранспортное сообщение с деревней Толстова (олин дом, один человек).
С 18 апреля подтоплен низководный мост у села Елань (Байкаловский МР), временно ограничено автотранспортное сообщение с деревней Яр (24 дома, из них 11 жилых, 18 человек).
С 19 апреля подтоплен низководный мост у села Городище. Временно ограничено автотранспортное сообщение с деревней Боровикова (22 дома, 50 человек) и деревней Красный Бор (14 домов, 47 человек).
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