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14:40 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На Южном Урале началась акция «Ваш участковый»

С 23 апреля по 23 мая в Челябинской области будет проходить профилактическая операция, цель которой наладить более тесное сотрудничество правоохранителей с населением.

Источник: Reuters

За месяц участковые должны обойти квартиры и дома южноуральцев. Полицейские расскажут о своей работе и раздадут визитки с контактами.

Как пояснили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе ГУ МВД, таким способом ведомство рассчитывает снизить число преступлений.

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