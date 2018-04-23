На Южном Урале началась акция «Ваш участковый»
С 23 апреля по 23 мая в Челябинской области будет проходить профилактическая операция, цель которой наладить более тесное сотрудничество правоохранителей с населением.
С 23 апреля по 23 мая в Челябинской области будет проходить профилактическая операция, цель которой наладить более тесное сотрудничество правоохранителей с населением.
За месяц участковые должны обойти квартиры и дома южноуральцев. Полицейские расскажут о своей работе и раздадут визитки с контактами.
Как пояснили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в