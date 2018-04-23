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14:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Ушел из жизни скультптор Рудольф Веденеев

Ушел из жизни известный пермский скульптор Рудольф Веденеев. Об этом сообщила директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян.

Рудольф Веденеев был известен своим работами как в России, так и в Европе. В Пермском крае установлены памятники и памятные доски его работы в Красновишерске, Соликамске, Перми, на месте гибели великого князя Михаила Романова.

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