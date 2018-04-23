В Калининграде закрыли торговые комплексы «Эпицентр» и «Маяк»
В понедельник, 23 апреля, в областном центре закрыли торговые комплексы «Эпицентр» и «Маяк».
В понедельник, 23 апреля, в областном центре закрыли торговые комплексы «Эпицентр» и «Маяк».
На входе в первое здание вывесили объявление о том, что оно не работает по техническим причинам.
В областной прокуратуре не смогли предоставить оперативный комментарий по поводу закрытия торговых центров. В ведомстве сообщили, что позднее на официальном сайте опубликуют информацию о результатах инспектирования всех крупных комплексов.
После трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово в Калининградской области организовали проверки соблюдения требований пожарной безопасности в местах большого скопления людей. Проинспектировать пожарную безопасность в крупных комплексах поручал губернатор Антон Алиханов.
Как сообщали в региональном управлении МЧС, в большинстве торговых и развлекательных центров Калининграда имеются нарушения требований пожарной безопасности.
«В основном, конечно, это необученность персонала действиям в случае возникновения пожара. То есть люди не знают, что им делать, какие первичные меры принимать в случае возникновения пожара. Также основные нарушения — это закрытие эвакуационных выходов», — сказал начальник отдела надзорной деятельности Московского района Николай Новиков.