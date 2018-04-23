На «Аллее правителей» в Москве установили бюст Бориса Ельцина
В Москве на «Аллее правителей», которая находится в сквере Российского
В Москве на «Аллее правителей», которая находится в сквере Российского
В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Минкульта Владимир Мединский и жена первого президента страны Наина Ельцина.
«Мы открывали эту аллею в три этапа. Первый этап — это правители дореволюционной России, от Рюрика до 1917 года. Второй этап — это правители советского периода, а сегодня символически открывается третий этап — современная Россия, которая начинается с Бориса Николаевича Ельцина. При нем были созданы основы нашей политической системы, принята Конституция, заложены принципы формирования современного государства», — приводит ТАСС слова господина Мединского.
Госпожа Ельцина отметила, что на «Аллею правителей» часто приходят школьники. «“Аллея правителей” проявит интерес у нашего народа, и я думаю, что всем захочется историю нашу знать поглубже», — сказала она.