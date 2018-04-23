В Крыму рассказали, когда начнут строить мусульманский вуз
ЯЛТА, 23 апр — РИА Новости Крым. В 2019 году в Крыму на базе старейшего
ЯЛТА, 23 апр — РИА Новости Крым. В 2019 году в Крыму на базе старейшего
Об этом в рамках IV Международного журналистского форума «Журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций» сообщил депутат Государственной Думы Руслан Бальбек.
По его словам, с инициативой о его создании выступило Духовное управление мусульман Крыма.
«Это старейший в Восточной Европе (а некоторые ученые говорят, что и в Европе) вуз, который находится на территории Крыма. Идея — сохранить преемственность, то, о чем
По словам парламентария, такая школа в России позволит уберечь обучающихся в ней россиян от «всевозможных религиозных экстремистских идеологий».
«Чтобы выработать иммунитет (перед такими идеологиями — ред.), было принято решение возродить школу российского ислама, для того чтобы наши сограждане в целях получения исламского образования получали знания традиционного ислама», — пояснил он.