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16:12 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму рассказали, когда начнут строить мусульманский вуз

ЯЛТА, 23 апр — РИА Новости Крым. В 2019 году в Крыму на базе старейшего Зынджирлы-медресе в Бахчисарае планируют приступить к строительству высшего духовного учебного заведения для мусульман.

Об этом в рамках IV Международного журналистского форума «Журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций» сообщил депутат Государственной Думы Руслан Бальбек.

По его словам, с инициативой о его создании выступило Духовное управление мусульман Крыма.

«Это старейший в Восточной Европе (а некоторые ученые говорят, что и в Европе) вуз, который находится на территории Крыма. Идея — сохранить преемственность, то, о чем когда-то говорил Гаспринский (крымско-татарский просветитель Исмаил Гаспринский — ред.), вводя понятие “русского мусульманства”, об этом сейчас говорит президент — о необходимости наличия российской исламской школы», — отметил он.

По словам парламентария, такая школа в России позволит уберечь обучающихся в ней россиян от «всевозможных религиозных экстремистских идеологий».

«Чтобы выработать иммунитет (перед такими идеологиями — ред.), было принято решение возродить школу российского ислама, для того чтобы наши сограждане в целях получения исламского образования получали знания традиционного ислама», — пояснил он.

Зынджирлы-медресе основал в 1500 году хан Менгли I Герай в Салачике (сегодня это пригород Бахчисарая). До воссоединения Крыма с Россией медресе являлось старейшим сохранившимся зданием учебного заведения на территории Украины. Считается единственным уцелевшим в советский период историческим медресе в Крыму. Название получило из-за висящей над входной дверью цепи, благодаря которой каждый входящий в медресе вынужден склонять голову.

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