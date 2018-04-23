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16:32 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Кубанские казаки прошли парадом по центральной улице Краснодара

Марш открыли молебном перед Войсковым собором Александра Невского. Его провел митрополит Кубанский и Екатеринодарский Исидор.

Затем колонны казаков маршем отправились по улице Красной на Театральную площадь. Парадные расчеты приветствовали глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и атаман войска Николай Долуда.

— День реабилитации кубанского казачества — это новая точка отсчета для десятков тысяч казачьих семей. День, который разделил жизнь на до и после. 27 лет назад казаки Кубани получили право на продолжение казачьей истории. Получили право на продолжение своей истории, получили право на возрождение казачьих традиций, сохранение культуры, уклада жизни, — сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Самыми важными участниками парада стали юные ученики казачьих классов. Они сейчас есть в каждой школе региона.

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