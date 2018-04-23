Кубанские казаки прошли парадом по центральной улице Краснодара

— День реабилитации кубанского казачества — это новая точка отсчета для десятков тысяч казачьих семей. День, который разделил жизнь на до и после. 27 лет назад казаки Кубани получили право на продолжение казачьей истории. Получили право на продолжение своей истории, получили право на возрождение казачьих традиций, сохранение культуры, уклада жизни, — сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.