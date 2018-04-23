Кубанские казаки прошли парадом по центральной улице Краснодара
Марш открыли молебном перед Войсковым собором Александра Невского. Его провел митрополит Кубанский и Екатеринодарский Исидор.
Марш открыли молебном перед Войсковым собором Александра Невского. Его провел митрополит Кубанский и Екатеринодарский Исидор.
Затем колонны казаков маршем отправились по улице Красной на Театральную площадь. Парадные расчеты приветствовали глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и атаман войска Николай Долуда.
— День реабилитации кубанского казачества — это новая точка отсчета для десятков тысяч казачьих семей. День, который разделил жизнь на до и после. 27 лет назад казаки Кубани получили право на продолжение казачьей истории. Получили право на продолжение своей истории, получили право на возрождение казачьих традиций, сохранение культуры, уклада жизни, — сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.
Самыми важными участниками парада стали юные ученики казачьих классов. Они сейчас есть в каждой школе региона.