В Ленобласти подняли новый мост
Мост через реку Сестра подняли в Ленинградской области. Работы — часть процесса реконструкции мостового перехода.
Мост через реку Сестра подняли в Ленинградской области. Работы — часть процесса реконструкции мостового перехода.
Процесс подъема неразводной переправы включал в себя монтаж специального устройства с гидравлическими домкратами. Как рассказали в ГКУ «Ленавтодор», с их помощью пролет моста можно приподнять до 10 сантиметров выше существующих отметок. Это, в свою очередь, позволяет рабочим менять старые опоры моста на новые.
Работы должны закончить к августу 2018 года.
В ведомстве напоминают, что длина построенной в 1983 году переправы — 50 метров. Ежедневно она выдерживала проезд до 3,5 тысяч автомобилей в сутки. Основной поток составляли большегрузы.