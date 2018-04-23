В Ленобласти подняли новый мост

Процесс подъема неразводной переправы включал в себя монтаж специального устройства с гидравлическими домкратами. Как рассказали в ГКУ «Ленавтодор», с их помощью пролет моста можно приподнять до 10 сантиметров выше существующих отметок. Это, в свою очередь, позволяет рабочим менять старые опоры моста на новые.

Из-за того, что мост был слишком изношен, движение пришлось закрывать на полгода. Объехать закрытый участок можно по «Скандинавии» и дороге Репино — Симагино.

Работы должны закончить к августу 2018 года.