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14:41 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Ленобласти подняли новый мост

Мост через реку Сестра подняли в Ленинградской области. Работы — часть процесса реконструкции мостового перехода.

Процесс подъема неразводной переправы включал в себя монтаж специального устройства с гидравлическими домкратами. Как рассказали в ГКУ «Ленавтодор», с их помощью пролет моста можно приподнять до 10 сантиметров выше существующих отметок. Это, в свою очередь, позволяет рабочим менять старые опоры моста на новые.

Из-за того, что мост был слишком изношен, движение пришлось закрывать на полгода. Объехать закрытый участок можно по «Скандинавии» и дороге Репино — Симагино.

Работы должны закончить к августу 2018 года.

В ведомстве напоминают, что длина построенной в 1983 году переправы — 50 метров. Ежедневно она выдерживала проезд до 3,5 тысяч автомобилей в сутки. Основной поток составляли большегрузы.

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