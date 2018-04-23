Суд объяснил причины закрытия ТЦ «Эпицентр» и «Маяк» в Калининграде

Источник: Клопс.ru

Торговые центры «Эпицентр» и «Маяк» в Калининграде закрыты по требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщает Ленинградский районный суд. Ведомство сообщает, что прокуратура провела проверки зданий торговых и развлекательных центров. По итогам были выявлены нарушения указанных требований.

«Прокурор обратился в суд с вышеуказанными исковыми заявлениями, целью которых является предупреждение причинения вреда жизни и здоровью граждан, — отметили в суде. — Учитывая, что прокурором заявлены требования в интересах неопределённого круга лиц о запрете эксплуатации зданий с нарушениями требований пожарной безопасности, суд пришёл к выводу о необходимости применения мер обеспечения исков». Исковые заявления рассмотрят 27 и 28 апреля.