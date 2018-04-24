Физики научились контролировать переходы между разными состояниями материи

При воздействии электромагнитных волн на некоторые среды могут возникать так называемые поляритоны (сложные квазичастицы, гибрид материального возбуждения и кванта света). Физики выделяют два возможных состоянии поляритонов. Они могут объединиться в свою рода волну, солитон, и распространяться в среде, не меняя коллективных размеров и свойств (то есть вести себя как одна большая частица). Второе возможное состояние поляритонов — конденсат Бозе — Эйнштейна, когда все квазичастицы переходят в состояние с минимальной энергией и равномерно распространяются по всей системе. Авторам исследования удалось наблюдать переход между двумя этими режимами.