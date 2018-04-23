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16:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде суд запретил работу кинотеатра «Киносфера» и ТЦ «Запад 39»

В Калининграде запрещена эксплуатация помещения кинотеатра «Киносфера Калининград» в ТРЦ «Экватор» на ул. Ген. Челнокова. Соответствующее решение принял Ленинградский районный суд Калининграда.

Источник: Комсомольская правда

Также суд запретил эксплуатацию торгового здания «Запад 39» на улице Дачная.

С иском о запрете эксплуатации этих зданий обратился прокурор Ленинградского района.

В решении суда отмечается, что в ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

— Учитывая, что прокурором заявлены требования в интересах неопределённого круга лиц о запрете эксплуатации зданий с нарушениями требований пожарной безопасности, суд пришел к выводу о необходимости применения мер обеспечения исков, — говорится в решении суда.

Отметим, что также в Калининграде приостановлена работа ТРЦ «Экватор» и ТЦ «Маяк».

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