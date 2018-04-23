В Калининграде суд запретил работу кинотеатра «Киносфера» и ТЦ «Запад 39»

Источник: Комсомольская правда

Также суд запретил эксплуатацию торгового здания «Запад 39» на улице Дачная.

С иском о запрете эксплуатации этих зданий обратился прокурор Ленинградского района.

В решении суда отмечается, что в ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

— Учитывая, что прокурором заявлены требования в интересах неопределённого круга лиц о запрете эксплуатации зданий с нарушениями требований пожарной безопасности, суд пришел к выводу о необходимости применения мер обеспечения исков, — говорится в решении суда.