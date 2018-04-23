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17:14 (мск), источник: Коммерсантъ

ТЦ «Звезда» закрыт до устранения нарушений пожарной безопасности

Торговый центр «Звезда» в Автозаводском районе, построенный на месте Дома культуры школьников, в административном порядке закрыт судебными приставами до устранения нарушений пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Нижегородской области, рассмотрев иск районного прокурора, суд обязал немедленно приостановить деятельность ТЦ.

«В обоснование своих требований прокурор указал, что здание представляет собой торговый центр с массовым пребыванием людей, в котором была проведена проверка с привлечением специалистов отдела надзорной деятельности. В результате, которой было выявлено более 80 нарушений противопожарного режима, в том числе неисправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения, дымоудаления, автоматического тушения пожара. Выявленные нарушения представляют собой непосредственную угрозу жизни и здоровья посетителей», — сообщили в пресс-службе УФССП.

Иван Сергеев.

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