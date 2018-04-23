Белорусские здравницы становятся более востребованными у граждан ЕС

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По словам Геннадия Болбатовского, по-прежнему среди иностранных гостей большинство путевок (до 90%) приобретают россияне. Вместе с тем после введения безвизового режима отмечается увеличение доли представителей других стран, в первую очередь жителей Западной Европы.

«Соотношение меняется, в этом году в безвизовую зону будут входить восемь санаториев на территории Брестской и Гродненской областей. Мы видим спрос со стороны жителей западных стран», — отметил он.

Наибольший интерес к отдыху в Беларуси проявляют граждане соседних государств (страны Балтии, Польши), а также Германии.

В 2017 году юридическим и физическим лицам реализовано более 525 тыс. путевок, из которых более 200 тыс. приобрели иностранцы.