Белорусские здравницы становятся более востребованными у граждан ЕС
23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские здравницы становятся более востребованными у граждан ЕС, сообщил журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и
23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские здравницы становятся более востребованными у граждан ЕС, сообщил журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и
По словам Геннадия Болбатовского,
«Соотношение меняется, в этом году в безвизовую зону будут входить восемь санаториев на территории Брестской и Гродненской областей. Мы видим спрос со стороны жителей западных стран», — отметил он.
В 2017 году юридическим и физическим лицам реализовано более 525 тыс. путевок, из которых более 200 тыс. приобрели иностранцы.
«Соотношение белорусов и иностранцев в санаториях составляет примерно 60% на 40%. Эта цифра на протяжении последних лет колеблется