1 мая в Перми пройдет «Монстрация»

«Монстрация» — это веселое комедийное шествие. Участники «монстрации» могут идти в необычных костюмах или держать в руках плакаты с оригинальными надписями. Например, «Верните репу в магазины», «Зачем я здесь?» или «Красота спасет мымр».

Ранее мы писали программу мероприятий на 1 Мая. Празднование начнется в 11 часов утра с демонстрации. Несколько десятков тысяч горожан соберутся на улицах, прилегающих к Комсомольскому проспекту, и пройдут по Октябрьской площади. В 12 часов в сквере у Пермского академического театра оперы и балета будет представлена большая концертная программа «Праздник весны и труда» с участием пермских творческих коллективов: «Ярмарка», «Ромэн», «Ба-Ба-Ту» и других.