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15:19 (мск), источник: Комсомольская правда

1 мая в Перми пройдет «Монстрация»

Она состоится в Мотовилихинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 1 мая, в Перми пройдет «Монстрация».

— Она начнется в 14−00 на улице Крупская, — сообщают организаторы шествия в соцсетях.

«Монстрация» — это веселое комедийное шествие. Участники «монстрации» могут идти в необычных костюмах или держать в руках плакаты с оригинальными надписями. Например, «Верните репу в магазины», «Зачем я здесь?» или «Красота спасет мымр».

Ранее мы писали программу мероприятий на 1 Мая. Празднование начнется в 11 часов утра с демонстрации. Несколько десятков тысяч горожан соберутся на улицах, прилегающих к Комсомольскому проспекту, и пройдут по Октябрьской площади. В 12 часов в сквере у Пермского академического театра оперы и балета будет представлена большая концертная программа «Праздник весны и труда» с участием пермских творческих коллективов: «Ярмарка», «Ромэн», «Ба-Ба-Ту» и других.

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