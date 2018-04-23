В Перми женщина, которую муж хотел отдать за долги, погасила кредит

Неожиданное продолжение получила история с должницей-транжирой, тратившей предназначенные для погашения кредита деньги на собственные нужды.

Напомним, судебные приставы наложили арест на автомобиль Mercedes-Benz. Пока муж был в командировке, женщина тратила деньги, которые он присылал ей на погашение кредита, на развлечения, косметику и поездки за рубеж.

Когда он вернулся, то пришел к судебным приставам и сказал, чтобы они забрали вместо машины «забывчивую» супругу.