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15:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми женщина, которую муж хотел отдать за долги, погасила кредит

Она за неделю выплатила полтора миллиона рублей.

Неожиданное продолжение получила история с должницей-транжирой, тратившей предназначенные для погашения кредита деньги на собственные нужды.

Напомним, судебные приставы наложили арест на автомобиль Mercedes-Benz. Пока муж был в командировке, женщина тратила деньги, которые он присылал ей на погашение кредита, на развлечения, косметику и поездки за рубеж.

Когда он вернулся, то пришел к судебным приставам и сказал, чтобы они забрали вместо машины «забывчивую» супругу.

Дома женщину ждал серьезный разговор. После приезда мужа она изменилась. Должница ежедневно приходила в отдел судебных приставов и добросовестно расплачивалась с долгами. Оказалось, что за два года, в течение которых муж часто уезжал в длительные командировки, она накопила долги на общую сумму 1,5 млн рублей. Тем не менее, она сумела погасить такую задолженность менее, чем за неделю.

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