В Перми женщина, которую муж хотел отдать за долги, погасила кредит
Она за неделю выплатила полтора миллиона рублей.
Она за неделю выплатила полтора миллиона рублей.
Неожиданное продолжение получила история с
Напомним, судебные приставы наложили арест на автомобиль
Когда он вернулся, то пришел к судебным приставам и сказал, чтобы они забрали вместо машины «забывчивую» супругу.
Дома женщину ждал серьезный разговор. После приезда мужа она изменилась. Должница ежедневно приходила в отдел судебных приставов и добросовестно расплачивалась с долгами. Оказалось, что за два года, в течение которых муж часто уезжал в длительные командировки, она накопила долги на общую сумму 1,5 млн рублей. Тем не менее, она сумела погасить такую задолженность менее, чем за неделю.