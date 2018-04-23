В Омске пятеро кандидатов поборются за место ректора Омского медуниверситета

Как сообщает «Новый Омск», стали известны имена еще трех кандидатов на вакантную должность ректора Омского государственного медицинского университета.

На прошлой неделе закончился прием заявок желающих занять высокий пост. Известно, что в конкурсе примут участие пять кандидатов. В ОмГМУ до заседания ученого совета, которое пройдет 17 мая, держат в тайне их имена.

Однако один кандидат давно известен. Это проректор по финансово-экономической деятельности Виталий Охлопков. Его назначили исполняющим обязанности ректора в 2016 году сразу после отставки Александра Новикова.

Но его кандидатуру не одобряют в федеральном медицинском ведомстве. Так сообщает источник «Нового Омска». Ставку делают на другого человека, имя которого в держат в секрете.

Так же стало известно, что в выборах будет участвовать Марина Костенко, главный врач городской поликлиники № 8. С 2014 года она была заместителем министра здравоохранения. В августе у нее истек контракт, и чиновница покинула пост.

Марина Костенко сейчас профессор кафедры факультетской терапии, профессиональных болезней лечебного факультета.

Сегодняшний и. о. ректора Мария Ливзан тоже будет участвовать в выборах на пост.