Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Что будет, если «закончились права»
Купите это немедленно: 10 жемчужин детского гардероба
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
7 образов с белой футболкой, которые нужно повторить
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
В Тартусе в дымовой завесе разгружаются суда из Новороссийска
Монголия обратилась к России за помощью
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Никита Джигурда объявил о свадьбе – СМИ
Суд вынес решение продать дом Жанны Фриске - СМИ
Цвета герцогини: о чем говорит палитра нарядов Кейт Миддлтон
7 образов с белой футболкой, которые нужно повторить
Мнение о доставленных Сирией ракетах США: секреты раскрыты
В Думе сирийцы уничтожают боевиков, есть погибшие
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Как сделать шале из загородного дома: фото
Фоторепортажи
17Time 100
12В тени войны
15:21 (мск), источник: Om1.ru

В Омске пятеро кандидатов поборются за место ректора Омского медуниверситета

Выборы главы одного из самых престижных вузов обещают пройти жарко.

Как сообщает «Новый Омск», стали известны имена еще трех кандидатов на вакантную должность ректора Омского государственного медицинского университета.

На прошлой неделе закончился прием заявок желающих занять высокий пост. Известно, что в конкурсе примут участие пять кандидатов. В ОмГМУ до заседания ученого совета, которое пройдет 17 мая, держат в тайне их имена.

Однако один кандидат давно известен. Это проректор по финансово-экономической деятельности Виталий Охлопков. Его назначили исполняющим обязанности ректора в 2016 году сразу после отставки Александра Новикова.

Но его кандидатуру не одобряют в федеральном медицинском ведомстве. Так сообщает источник «Нового Омска». Ставку делают на другого человека, имя которого в держат в секрете.

Так же стало известно, что в выборах будет участвовать Марина Костенко, главный врач городской поликлиники № 8. С 2014 года она была заместителем министра здравоохранения. В августе у нее истек контракт, и чиновница покинула пост.

Марина Костенко сейчас профессор кафедры факультетской терапии, профессиональных болезней лечебного факультета.

Сегодняшний и. о. ректора Мария Ливзан тоже будет участвовать в выборах на пост.

Четвертым кандидатом стал Олег Антонов, заведующий кафедры пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии педиатрического факультета Олег Антонов.

Все новости региона
 Семейный бизнес и грязный город: за какие «заслуги» Дмитриенко попал в топ-9 чиновников «на вылет»
В Омске могут снести реконструированный кинотеатр «Первомайский»
Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении
Россияне назвали идеальную зарплату
Детективы попытались разблокировать смартфон пальцем умершего
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение при атаке на Сирию
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз
США назвали условия для отмены санкций против «Русала»
Куда россияне поедут отдыхать летом
Спорт
«Спартак»: после провала Сегодня завершается 27-й тур чемпионата России
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым Драма Сарика Андреасяна, основанная на реальных событиях, открыла российские программы Московского международного фестиваля
Недвижимость
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз Новость сообщил Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь