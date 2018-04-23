40% омичей отказываются от прививок по религиозным убеждениям

— Люди, которые считают, что у нас уже все с инфекциями хорошо и можно не прививаться, глубоко ошибаются. Благополучные страны всегда имеют риск заноса возбудителей из неблагополучных стран. К примеру, полиомиелит сейчас остался только в Афганистане, Пакистане и Нигерии. Но ведь нет никакой гарантии, что завтра к нам не приедет человек из этой страны, больной полиомиелитом, или даже здоровый носитель. Этот вирус еще опасен тем, что на одного больного приходится 100 и даже 200 носителей, которые сами не больны, но являются источниками инфекций. Если такой источник приедет на территорию благополучной страны, очень легко может возникнуть вспышка полиомиелита. Это будет особенно опасно для непривитых детей. И когда родители принимают решение об отказе от вакцинации, они должны помнить, то берут в свои руки не только здоровье, но и жизнь своего ребенка.