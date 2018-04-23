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15:22 (мск), источник: Om1.ru

40% омичей отказываются от прививок по религиозным убеждениям

Причиной отказа становятся также негативная информация о прививках и боязнь заболеть.

По данным Роспотребнадзора, в Омске на сегодняшний день остается более тысячи непривитых детей. Лишь 30% от этого числа не смогли получить свои вакцины по медицинским показаниям, 70% — из-за запрета родителей.

Основной причиной отказа от прививок специалисты назвали религиозные убеждения (40%), притом, как пояснила начальника отдела эпидемиологического надзора Ирина Бурашникова, традиционные религиозные конфессии вакцинации не препятствуют, чаще всего о вреде прививок заявляют мелкие религиозные сообщества. На втором месте в топе причин отказов оказалась негативная информация из СМИ. Как ни странно, осложнений боятся только 13%.

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Несмотря на то что эпидемиологическая ситуация сейчас кажется полностью урегулированной и управляемой, отказ от прививок значительно повышает риск заболеваемости, отмечают специалисты. Притом чем больше людей в регионе не сделают прививку от какой-либо болезни, тем выше вероятность ее эпидемии.

Ирина Бурашникова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Омской области:

— Люди, которые считают, что у нас уже все с инфекциями хорошо и можно не прививаться, глубоко ошибаются. Благополучные страны всегда имеют риск заноса возбудителей из неблагополучных стран. К примеру, полиомиелит сейчас остался только в Афганистане, Пакистане и Нигерии. Но ведь нет никакой гарантии, что завтра к нам не приедет человек из этой страны, больной полиомиелитом, или даже здоровый носитель. Этот вирус еще опасен тем, что на одного больного приходится 100 и даже 200 носителей, которые сами не больны, но являются источниками инфекций. Если такой источник приедет на территорию благополучной страны, очень легко может возникнуть вспышка полиомиелита. Это будет особенно опасно для непривитых детей. И когда родители принимают решение об отказе от вакцинации, они должны помнить, то берут в свои руки не только здоровье, но и жизнь своего ребенка.

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