МФЦ Башкирии сообщил график работы в майские праздники
УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Республиканский МФЦ сообщил график работы своих офисов в майские праздники.
УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Республиканский МФЦ сообщил график работы своих офисов в майские праздники.
30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая являются выходными днями для всех офисов МФЦ «Мои Документы» по Башкирии.
Исключение составляет лишь один офис МФЦ в Уфе, расположенный по адресу: ул. Менделеева, 205а.
Прием клиентов здесь будет вестись 28, 29, 30 апреля и 2 мая, согласно утвержденному режиму работы операционного зала.