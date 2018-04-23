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15:37 (мск), источник: ИА Башинформ

МФЦ Башкирии сообщил график работы в майские праздники

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Республиканский МФЦ сообщил график работы своих офисов в майские праздники.

30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая являются выходными днями для всех офисов МФЦ «Мои Документы» по Башкирии.

Исключение составляет лишь один офис МФЦ в Уфе, расположенный по адресу: ул. Менделеева, 205а.

Прием клиентов здесь будет вестись 28, 29, 30 апреля и 2 мая, согласно утвержденному режиму работы операционного зала.

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